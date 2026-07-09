Petrol fiyatları yükseldi! ABD'nin İran saldırıları piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından artan jeopolitik risklerin etkisiyle Perşembe günü yükseliş kaydetti.

Hürmüz umutları zayıfladı: Petrol arzı endişesi yeniden gündemde

Yaşanan gelişme, İran'daki çatışmaların kısa sürede sona ereceğine ve küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı stratejik Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden deniz trafiğine açılacağına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu durum, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden güç kazanmasına neden oldu.

ABD'nin İran Saldırıları petrolü yükseltti: Brent 78 doları aştı

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselişini sürdürdü. Brent petrol yüzde 1 artışla varil başına 78,80 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,01 primle 74,26 dolara çıktı.

Hem Brent hem de WTI fiyatları, ABD ordusunun Çarşamba günü İran'a yönelik yeni operasyonlar başlattığını açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde 1 doların üzerinde değer kazanarak jeopolitik risklerin enerji piyasaları üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Bundan önce ise Brent ve WTI petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba gecesi İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlenebileceği yönündeki açıklamasının ardından iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişti.

Trump'ın açıklaması sonrası ABD'den İran'a yeni saldırılar

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla varılan geçici mutabakatın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklamasından saatler sonra, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak ve geçişlerin kesintisiz sürmesini temin etmek amacıyla İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar başlattığını duyurdu.

Analistten kritik Hürmüz değerlendirmesi: Gemi trafiği temkinli seyredecek

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analisti Tony Sycamore, yayımladığı değerlendirme notunda, son haftalarda Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen yoğun petrol sevkiyatının şimdilik sona erdiğini belirtti. Sycamore, artan jeopolitik riskler nedeniyle tanker işletmecileri ve gemi sahiplerinin önümüzdeki dönemde daha temkinli hareket etmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Karşılıklı saldırılar bölgede alarm yarattı

ABD, son saldırı dalgasının Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç petrol tankerini hedef alan saldırıya misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı. İran'ın güney kıyısındaki birçok kentte paniğe neden olan operasyonlar sırasında bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

İran ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce altyapısını hedef alan saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri noktalarına operasyon düzenlediğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nda sigorta alarmı: Gemi geçişlerine duraklama tavsiyesi

Sigorta sektöründen kaynaklar, İran'ın gemilere yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından bazı savaş riski sigortacılarının denizcilik şirketlerine Hürmüz Boğazı geçişlerini geçici olarak durdurmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu aktardı. Kaynaklar, diğer sigorta şirketlerinin ise artan güvenlik riskleri nedeniyle mevcut poliçe şartlarını yeniden değerlendirmeye başladığını belirtti.