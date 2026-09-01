Petrol fiyatları yükseldi! Brent 92 dolara yaklaşıyor, Hürmüz gerilimi tırmandı

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Brent 92 dolara yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı 92 dolar seviyesine doğru yükselirken, pazartesi günü son üç haftanın en sert günlük artışını kaydeden Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 87 dolar civarında işlem gördü.

Hürmüz’de gerilim yeniden tırmandı

Bölgede yaklaşık bir aylık sessizliğin ardından ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki bir adaya saldırması, İran'ın ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki Amerikan hava üslerini hedef alan füze saldırılarıyla karşılık vermesi gerilimi yeniden artırdı.

Ürdün'e yönelik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da Fox News'a yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerine yönelik saldırılara karşılık verileceğini belirterek bölgedeki askeri gerilimin daha da tırmanabileceği mesajını verdi.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürebilir

ABD ve İranlı yetkililer çatışmaların aylarca devam edebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Hürmüz Boğazı'ndaki normal geçişlerin kısa vadede yeniden başlamasını beklemediklerini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Melek, bu nedenle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini öngördü.

Körfez'den petrol akışı sürüyor

Çatışmalara rağmen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak gibi Körfez ülkeleri petrol ihracatını sürdürmeye çalışıyor.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerler, saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bazı tankerlerin tespit edilmemek amacıyla konum bildiricilerini kapattığı belirtiliyor.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin kimliği belirlenemeyen üç mühimmatın hedefi olduğunu bildirdi.

Ruwais Rafinerisi tam kapasiteye ulaştı

Öte yandan küresel dizel ve jet yakıtı arzını rahatlatabilecek olumlu bir gelişme Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), savaşın ilk dönemlerinde hasar gören dünyanın en büyük tesislerinden Ruwais Rafinerisi'ni yeniden tam kapasiteyle çalıştırmaya başladı.

Yaklaşık bir aydır tam kapasitede faaliyet gösteren rafinerinin motorin ve havacılık yakıtı ihracatını artırması bekleniyor. Bu durumun, küresel rafine ürün piyasasındaki arz sıkışıklığının hafiflemesine katkı sağlaması öngörülüyor.