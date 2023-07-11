Petrol fiyatları yükselişe geçti

Petrol piyasaları haftanın ikinci işlem gününde, Suudi Arabistan'ın üretim kesintileri ve Çin'in borçlu emlak sektörünü destekleme çabalarının ardından prim yaptı.

Asya seansında işlem gören uluslararası gösterge Brent tipi ham petrolü yüzde 0,5 artışla 78,04 dolara yükselirken, ABD göstergesi Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı 73,38 dolar seviyelerindeydi.

Ham petrol talebinin önemli bir kaynağı olan Çin, pazartesi günü borçlu emlak sektörüne yönelik destek önlemlerini genişleterek daha fazla teşvik umutlarını artırdı. Ancak, Çin'in duraksayan ekonomik toparlanması fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Petrol karteli OPEC’in lideri konumundaki Suudi Arabistan geçen hafta günde 1 milyon varillik kesintiyi en az ağustos ayına kadar uzatacağını açıklarken, Rusya da gelecek ay 500 bin varillik kesintiye gideceğini duyurdu.