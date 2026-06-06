Petrol fiyatlarında 3 haftalık kayıp serisi bitti: Petrolde gün içi kayıp, haftalık bazda kazanç

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel krize dönüşeceğine ilişkin kaygıların hafiflemesiyle haftanın son işlem gününde düşüş kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 2,04 düşüşle 93,09 dolardan tamamlarken, ABD tipi ham petrol (WTI) 2,50 dolar ya da yüzde 2,69 kayıpla 90,54 dolara indi. Brent petrol perşembe günü de yüzde 2,84, WTI ise yüzde 3,1 değer kaybetmişti.

"Anlaşma olmamasına rağmen yatırımcılar gerilimin azaldığını fiyatladı"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn, piyasanın taraflar arasında yeni bir tırmanış beklemediğini belirterek, anlaşma olmamasına rağmen yatırımcıların gerilimin azaldığını fiyatladığını söyledi.

Haftalık bazda yükseliş

Gün içi düşüşlere rağmen her iki petrol kontratı da üç haftalık kayıp serisinin ardından haftayı yükselişle tamamladı. Brent petrol haftalık bazda yüzde 1,13, WTI ise yaklaşık yüzde 3,64 oranında değer kazandı.

Petrol fiyatları, hafta başında Ortadoğu’da çatışmaların yeniden tırmanması ve küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin kısıtlı kalmasına yönelik endişelerle yükseliş kaydetmişti.

Lübnan ateşkesi belirsizliğini koruyor

Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan hükümeti arasında hazırlanan ateşkes anlaşmasını reddetti. İran ise Washington ile yapılacak herhangi bir barış anlaşması için Lübnan'da ateşkes sağlanmasını şart koşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail ile Lübnan arasında ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü ve Lübnan'ın barışı hak ettiğini söyledi.

Temkinli iyimserlik

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, bölgeden gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle iyimserliğin temkinli kaldığını ifade etti.

OPEC talep tahminini korudu

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına rağmen örgütün bu yıl için günlük 1,2 milyon varillik petrol talebi artışı tahminini değiştirmediğini açıkladı.

Öte yandan gemi takip verileri, İran’ın petrol ihracatının ABD’nin deniz ablukası nedeniyle son altı yılın en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Çin’deki zayıf talep ise İran petrolü üzerindeki fiyat baskısını artırıyor.

Commerzbank: Kazançlar sınırlı kalıyor

Commerzbank analistleri, ABD ile İran arasında anlaşma umutlarının yeniden zayıflamasının bu hafta Brent petrol ve Avrupa doğalgaz fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bununla birlikte banka, yüksek stok seviyeleri, alternatif ihracat rotalarının devreye girmesi ve talepteki zayıflamanın petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını vurguladı.