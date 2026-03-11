Petrol fiyatlarında artışa karşı rezervlerden tarihin en büyük satışı!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planını gündeme aldı.

Önerilen miktar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022’de piyasaya sürülen 182 milyon varili aşarak bugüne kadarki en büyük serbest bırakma olacak.

IEA, dün üye ülkelerle olağanüstü toplantı düzenledi ve bugün oylama yapılacak. Wall Street Journal'a göre 32 üyenin hiçbirinin itiraz etmemesi durumunda öneri kabul edilecek; ancak tek bir ülkenin karşı çıkması bile planı erteleyebilecek.

"Hemen başlayamaz"

Dün, G7 ülkelerinin enerji bakanları, stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varamamış, IEA'dan durumu değerlendirmesini talep etmişti.

Reuters'a konuşan kaynağa göre, "Halihazırda hiçbir ülke fiziki bir ham petrol sıkıntısıyla karşı karşıya olmasa da fiyatlar hızla artıyor ve durumu öylece bırakmak bir seçenek değil."

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak da G7 ülkelerinin genel olarak IEA'nın koordinasyonuyla petrol stoklarının piyasaya sürülmesine destek verdiğini ifade etti. Ancak toplam hacim, ülkeler arasındaki paylaştırma ve zamanlama gibi konularda daha fazla müzakare gerektiği için fiili petrol salımının hemen başlayamayacağı vurgulandı.

"IEA'nın, piyasaya olası etkileri baz alarak çeşitli senaryolar önermesinin beklendiğini" belirten G7 kaynağı, temasların Çin ve Hindistan gibi IEA üyesi olmayan ülkelere de uzanabileceğine dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Çarşamba günü IEA üyesi Güney Kore Sanayi Bakanlığı'ndan bir sözcü, Seul'un de müzakerelere katıldığını ve "pozisyonunu gözden geçirdiğini" aktardı.