Petrol fiyatlarında ateşkes freni: İsrail-Lübnan ateşkesi yükselişi durdurdu

Petrol fiyatları, İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah'ın da saldırıları sonlandırmasını öngören ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından geriledi. Böylece piyasada üç gündür devam eden yükseliş eğilimi sona erdi.

Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyelerine gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 95 dolar civarında işlem gördü. Her iki gösterge de haftanın ilk üç işlem gününde yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı. İsrail, Lübnan ve ABD'nin ortak açıklamasında, varılan anlaşmanın İran destekli Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurması koşuluna bağlı olduğu belirtildi.

İran: Somut ilerleme sağlanamadı

Washington ile Tahran, mevcut ateşkesin iki ay daha uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması konusunda genel hatlarıyla mutabakata varmış olsa da, nihai şartlara ilişkin görüşmeler yavaş ilerliyor. Bu süreçte bölgede çatışmalar yeniden tırmanışa geçti. İran Dışişleri Bakanı'nın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müzakerelerde henüz "somut bir ilerleme" kaydedilemediği belirtildi. Bakan ayrıca, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran'ın İsrail içindeki hedeflere yönelik karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları, bölgede yeniden tırmanan çatışmaların ateşkesin uzatılmasına yönelik beklentileri zayıflatması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının normale döneceğine dair umutları azaltmasıyla geçen hafta yaşanan kayıpları telafi etti. Müzakerelerin uzaması ise küresel petrol arzına yönelik güvenlik marjının giderek daralmasına yol açıyor.

Petrol için 130 dolar tahmini

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Westpac Banking Corp.’ta emtia araştırmaları başkanı olan Robert Rennie, İsrail-Lübnan ateşkesinin kısa vadede fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltabileceğini ancak Hürmüz Boğazı teknik olarak kapalı kaldığı sürece küresel stokların daralması nedeniyle Brent petrolün yılın son çeyreğinde 130 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Rennie, “Piyasa adeta direksiyon başında uyuyor; oysa ham petrol ve petrol ürünleri piyasalarında hızla sıkılaşan koşullara doğru ilerliyoruz” dedi.

Trump'tan Hürmüz açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptına imza atması durumunda Hürmüz Boğazı'nın "hemen" yeniden açılabileceğini söyledi. Trump, bunun için yalnızca belirli bölgelerin ve deniz mayınlarının temizlenmesinin yeterli olacağını savunurken, mayınların uluslararası ticari gemi trafiği açısından oluşturduğu riski ise düşük gösterdi.