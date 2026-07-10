Petrol fiyatlarında düşüş: Enflasyon endişesi fiyatları frenledi

Petrolde düşüş, haftalık kazanç kapıda

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek seyretmesine rağmen, hızlanan enflasyonun küresel petrol talebini baskılayabileceği endişesiyle cuma günü erken işlemlerde geriledi. Buna karşın, hafta boyunca artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatlarının haftalık bazda yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 düşüşle 76,24 dolara gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 0,06 değer kaybederek 72,04 dolardan işlem gördü.

Buna karşın haftalık performansa bakıldığında, Brent petrolün yaklaşık yüzde 6, WTI'ın ise yüzde 5 oranında prim yaparak haftayı artıda tamamlaması bekleniyor.

İran-ABD gerilimi tırmanıyor: Körfez'deki ABD hedefleri vuruldu, Buşehr'de patlamalar yaşandı

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güney kıyıları ve doğu eyaletlerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak perşembe günü Körfez ülkelerindeki ABD askeri üsleri ve altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Yaşanan gelişmeler, yaklaşık üç haftadır yürürlükte bulunan ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Öte yandan İran basını, ülkenin önemli nükleer tesislerinden birine ev sahipliği yapan Buşehr'in de aralarında bulunduğu güney bölgelerinde art arda çok sayıda patlama meydana geldiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgedeki jeopolitik tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret etti.

Çatışmalar Hamaney’in cenaze gününde yeniden alevlendi

Çatışmaların yeniden başlaması, İran’ın savaşın ilk günü olan 28 Şubat’ta hayatını kaybeden Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, bir hafta süren kitlesel cenaze törenleri ve gösterilerin ardından toprağa verildiği güne denk geldi.

ANZ: Piyasalar İran'ın enerji altyapısının hedef alınmamasını olumlu karşıladı

ANZ Bank Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarını artırmasına rağmen, piyasaların Trump yönetiminin İran'ın enerji altyapısını doğrudan hedef almaktan kaçınmasını olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Hynes, bu beklentinin, Başkan Donald Trump'ın tam kapsamlı bir çatışmanın yeniden başlamasını öngörmediğine ilişkin açıklamalarıyla da desteklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşın yeniden başlamasını beklemediğini ve “bundan sonra yaşanacak herhangi bir gelişmenin çok kısa sürede sona ereceğini” söylemişti.