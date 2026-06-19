Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı, Hürmüz’de akış normale dönüyor

Petrol fiyatları, haftalık bazda belirgin bir düşüş eğilimine girdi.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatının yeniden normalleşme sürecine girmesi, küresel petrol arzına yönelik endişelerin azalmasına katkı sağladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar seviyesine gerileyerek haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. ABD ham petrolü (WTI) ise 75 dolar civarında işlem gördü. Hürmüz Boğazı’nda bekleyen petrol tankerlerinin bölgeden ayrılmaya başlaması ve Kuveyt’in üretimi yeniden artırma kararı, arz endişelerinin azalmasına katkı sağladı.

Petrolün kalbi Hürmüz’de hareketlilik arttı

Perşembe günü toplam yaklaşık 10 milyon varil petrol taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı’nı geçtiği veya boğazın dışına çıktığı görüldü. Bu hareketlilik, çatışmaların üç ayı aşkın süre önce başlamasından bu yana Suudi Arabistan’a ait tankerlerin ilk kez bölgeye yeniden giriş yapmasına da sahne oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, normal koşullarda Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü sevk ediliyor.

İran'a deniz ablukası kalktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanları ile kıyı bölgelerine uygulanan deniz ablukasının sona erdirildiğini açıkladı. Denizcilik güvenliği alanında faaliyet gösteren Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC) ise Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak gemilere, olası mayın tehlikesine karşı Umman kıyılarına yakın rotaları tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Trump: Piyasalar petrol fiyatlarının düşmesini ve hisselerin yükselmesini seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran’a fazla taviz içerdiği yönündeki eleştirileri reddederken, gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Piyasalar petrol fiyatlarının düşmesini ve hisse senetlerinin yükselmesini seviyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın gelecekte Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edebileceğine ilişkin kaygıların abartıldığını söyledi. Vance ayrıca, mutabakat zaptında yer alan ve taraflar arasında görüş ayrılığı yaratan maddelerin çözümü için öngörülen 60 günlük müzakere sürecinin resmen başladığını ifade etti.

Hürmüz’de normalleşme süreci zaman alabilir

Bununla birlikte Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerin tamamen normale dönmesinin kısa sürede gerçekleşmeyebileceği uyarısında bulunuyor. Sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için gemi trafiğinin yeniden düzenlenmesi, petrol kuyularının kademeli olarak üretime alınması, hasar gören altyapının onarılması ve mayın temizleme çalışmalarına ilişkin taraflar arasında mutabakat sağlanması gerekiyor. Ayrıca bazı armatörlerin, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki güvenlik riskleri nedeniyle temkinli tutumlarını koruduğu ifade ediliyor.