Petrol fiyatlarında düşüş: Orta Doğu arzı ve G7 hamlesi etkili oldu

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Brent 100 doların üzerinde

Brent petrol vadeli kontratları 4 sent düşerek varil başına 100,28 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 89,33 dolar oldu.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarının önceki günkü düşüşün ardından büyük ölçüde yatay seyrettiğini belirtti. Waterer, yatırımcıların arz tarafındaki endişelerde yaşanan sınırlı rahatlamayı değerlendirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan ihracatı fiyatları baskıladı

Waterer, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatındaki artış ile G7’nin stratejik rezervleri piyasaya sürme kararının fiyatları şimdilik sınırladığını ifade etti. Buna karşın Brent petrolün 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Nakliye verileri, Orta Doğu’nun ham petrol ihracatının eylül ayının son haftasında dört gün boyunca savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktığını gösterdi. Bu durum, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırılara rağmen bölgedeki petrol akışlarının dirençli kaldığına işaret etti.

G7’den 100 milyon varillik hamle

Arz endişelerini azaltan bir diğer gelişme ise G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini kullanma kararı oldu.

G7, cuma günü acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme kararı aldı. Ülkeler ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının ardından enerji ihracatına kısıtlama getirmeme sözü verdi.

Suudi Arabistan için arz riski sürüyor

Bununla birlikte Suudi Arabistan ile İran destekli Yemen’deki Husiler arasındaki çatışmaların devam etmesi, bölgenin en büyük petrol ihracatçısının arzında kesinti yaşanabileceği endişesini canlı tutuyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde de henüz ilerleme sağlanamadı. Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol arzı üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

Husilerden saldırı açıklaması

Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Rabigh’deki Aramco rafinerisi ve Abha Havalimanı dahil olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.