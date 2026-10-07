Petrol fiyatlarında fırtına ve savaş etkisi: Yükseliş hızlandı

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Brent 101 doların üzerine çıktı

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,92 artışla varil başına 101,51 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da yüzde 0,92 artarak 90,25 dolara çıktı.

Piyasalarda ABD'deki hava koşulları ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, arz güvenliğine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Fırtına üretimi tehdit ediyor

ABD'li meteoroloji yetkilileri, Meksika Körfezi'nde oluşan fırtınanın iki gün içinde 2026'nın ilk Atlantik kasırgasına dönüşmesinin beklendiğini açıkladı. Fırtınanın petrol ve doğal gaz üretim tesislerini etkileyebileceği belirtiliyor.

Fırtınanın güzergahında bulunan açık deniz sahaları, ABD'nin ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini, doğal gaz üretiminin ise yüzde 5'ini karşılıyor.

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, fırtınanın petrol piyasası açısından "istenmeyen bir komplikasyon" olduğunu belirtti. Waterer, arz tarafında halihazırda sorunların bulunduğu bir dönemde fırtınanın üretim ve rafinaj faaliyetlerinde kesinti ihtimalini artırdığına dikkat çekti.

Rafineriler de risk altında

Fırtınanın altı rafineriyi etkileyebileceği ifade edildi. ABD'nin Körfez eyaletlerindeki rafineriler, ülkenin günlük 18,2 milyon varillik toplam rafinaj kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta gerilediğini, distilat stoklarının ise sınırlı yükseldiğini bildirdi.

2 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 2,09 milyon varil azaldı.

Orta Doğu'dan petrol akışı sürüyor

Orta Doğu'dan artan petrol sevkiyatı ise fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, salı günü Doğu-Batı Boru Hattı'ndan günlük petrol akışının 5,8 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Vitol Başkanı da son 7-10 günlük dönemde Orta Doğu'dan tankerlerle günlük yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ve 2 milyon varil rafine ürün taşındığını söyledi.

Suudi Arabistan'a saldırılar gerilimi artırdı

Buna karşın Suudi Arabistan'ın Cizan ve Necran havalimanları pazartesi akşamı iki saldırının hedefi oldu.

Saldırılar, Riyad yönetiminin Husilere yönelik hava saldırılarını artırdığı ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak için kapsamlı bir operasyon yürüttüğü dönemde gerçekleşti.

X Analysts'ın Sydney merkezli Baş Petrol Analisti Mukesh Sahdev, saldırılar ve rafineri kesintilerinin ürün marjlarını yüksek tutabileceğini belirtti. Sahdev, arz sıkışıklığının ham petrol fiyatlarına da yansımasının beklendiğini ifade ederek, önemli bir gerilim azaltma adımı gelmediği sürece petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın yüksek seyretmeye devam edebileceğini söyledi.

ABD-İran hattında ilerleme yok

Petrol piyasasının yakından izlediği ABD-İran ilişkilerinde de henüz ilerleme sağlanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, İran'da sekiz ay süren ABD-İsrail savaşı sırasında ülkeyi kimin yönettiğini kimsenin bilmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un İran'daki muhatabının kim olduğunu ve ülkedeki karar alma mekanizmasının nasıl işlediğini çok iyi bildiğini ifade etmişti.