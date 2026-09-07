Petrol fiyatlarında Hürmüz etkisi: Arz endişesi yükselişi hızlandırdı

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Brent 97 dolara yaklaştı

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 artışla 96,80 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 0,72 değer kazanarak 92,14 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş geçen hafta da hız kazandı. Brent yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Fiyatlardaki hareketin arkasında, ABD ve İran'ın saldırıları yeniden başlatması ve küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin belirgin şekilde azalması bulunuyor.

Tankerlere yönelik saldırılar tırmanıyor

ABD Merkez Komutanlığı, ABD güçlerinin cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden birinin İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası açıklarında hedef alındığı belirtildi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de ABD'ye ait üç geminin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahlardan ilerleyen üç petrol tankerini hedef aldığını duyurdu.

Denizcilik istihbarat şirketi Marisks, saldırıların denizcilik çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret ettiğini belirterek, ticari tankerlerin artık ekonomik baskının bir unsuru haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz'den tanker geçişleri dibe vurdu

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de çatışmanın petrol piyasaları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Analiz şirketi Kpler'ın verilerine göre, son 10 günde boğazdan günde ortalama yalnızca 10 emtia gemisi geçti. Bu rakam, mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

İran devlet medyası ise İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin, Hürmüz Boğazı dışında önümüzdeki günlerde kısıtlı bir bölge ilan edileceğini söylediğini aktardı.

OPEC+ üretim kararını değiştirmedi

Petrol piyasalarının yakından takip ettiği OPEC+ toplantısından ise mevcut politikayı değiştirmeme kararı çıktı.

Üretici grup, ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasında değişikliğe gitmezken, yeni üretim adımlarının belirlenebilmesi için yeni kotalar üzerinde anlaşılması gerektiğini bildirdi.

Petrol arzında normale dönüş gecikebilir

ANZ analistleri, ABD ve İran arasında kontrollü askeri müdahalelerle süren uzun süreli bir gerilimin en olası senaryo olduğunu belirtti.

Analistlere göre böyle bir tablo, Orta Doğu'daki petrol arzının tamamen toparlanmasını geciktirebilir. Petrol ihracatının 2026'nın geri kalanında kısıtlı kalması ve yılın son çeyreğinin sonlarına doğru kademeli bir normalleşme başlaması bekleniyor.

Ancak analistler, savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine tam dönüşün 2027'nin ilk çeyreğinin sonu veya ikinci çeyreğinin başından önce gerçekleşmesini beklemediklerini ifade etti.

Bu beklenti, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskinin yalnızca kısa vadeli bir fiyat şoku olmaktan çıkıp küresel petrol arzı üzerinde daha uzun süreli bir baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.