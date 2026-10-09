Petrol fiyatlarında ibre tersine döndü! Trump’ın İran açıklaması piyasaları hareketlendirdi

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Brent petrol ve WTI fiyatlarında düşüş

Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,7 gerileyerek varil başına 103,53 dolara indi. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 0,6 değer kaybederek 90,97 dolara düştü.

Fiyatlardaki gerilemede, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin ilerleme kaydettiğine ilişkin beklentiler etkili oldu. Trump’ın İran’a yönelik olası saldırılar konusunda yaptığı açıklama da piyasalardaki arz endişelerinin bir miktar hafiflemesini sağladı.

Hürmüz Boğazı için kritik teklif

İran’ın Tasnim haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yedi gün içinde yeniden açılmasını öngören teklife ABD’nin verdiği yanıtı değerlendirdiklerini söyledi.

Savaş sekizinci ayına girerken Washington yönetimi, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürmeye devam ediyor. ABD, perşembe günü İran petrolü, petrol ürünleri ve petrokimyasallarının taşınmasında rol oynayan kişi ve ağların yanı sıra 17 gemiyi hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Küresel petrol sevkiyatının yüzde 20’si risk altında

Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatına yönelik tehditler, hafta boyunca petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı.

Savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’si Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle boğazdaki gelişmeler, küresel enerji arzı ve petrol fiyatlarının seyri açısından kritik önem taşıyor.

Kasırga ABD’de petrol üretimini vurdu

Petrol piyasalarını etkileyen bir diğer gelişme ise Meksika Körfezi’ndeki Isaias Kasırgası oldu. Fırtına, ABD’nin petrol üretiminde önemli aksamalara neden oldu.

ABD Deniz Mineralleri İdaresi verilerine göre, kasırganın etkisiyle perşembe günü itibarıyla bölgedeki günlük petrol üretiminin yaklaşık 1,3 milyon varillik bölümü durduruldu. Bu miktar, bölgedeki toplam günlük üretimin yüzde 62,9’una karşılık geldi.

ABD-İran görüşmelerinin seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve kasırganın üretim üzerindeki etkileri, petrol fiyatlarının yönünü belirleyecek temel başlıklar arasında yer alıyor.