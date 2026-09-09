Petrol fiyatlarında kritik eşik: 100 dolara dayandı

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Brent petrol 100 dolara yaklaştı

Petrol fiyatları, Orta Doğu genelinde artan saldırıların küresel arz üzerindeki riskleri büyütmesiyle çarşamba günü yükselişini sürdürdü.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,4 artışla 99,33 dolar seviyesine çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da yüzde 1,4 yükselerek 94,34 dolara ulaştı.

Böylece Brent petrol, kritik 100 dolar/varil eşiğine oldukça yaklaşmış oldu.

Petrol fiyatları ağustostan bu yana yüzde 25 arttı

Brent petrolde yükselişin boyutu da dikkat çekiyor. Altı aydır devam eden savaşta kalıcı bir çözüm sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve çatışmaların yeniden alevlenmesi, fiyatları ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 25 yukarı taşıdı.

Piyasalarda özellikle bölgedeki saldırıların enerji altyapısına ve petrol taşımacılığına zarar verme ihtimali yakından takip ediliyor.

Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmandı

Orta Doğu’daki çatışmalar salı günü daha da şiddetlendi.

İran destekli Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın çeşitli kentlerine saldırılar düzenledi. Böylece ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan da çatışmaların daha fazla içine çekilmiş oldu.

Yaşanan gelişmeler, petrol üretimi ve sevkiyatında yeni aksaklıklar yaşanabileceği endişesini artırdı.

ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar

Bölgedeki gerilim yalnızca Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılarla sınırlı kalmadı.

ABD güçlerinin çok sayıda İran petrol tankerini hedef aldığı belirtilirken, İran da Ürdün’de bulunan bir ABD üssüne saldırı düzenledi.

Karşılıklı saldırıların enerji piyasalarına yansımasıyla birlikte yatırımcıların petrol fiyatlarında daha yüksek bir risk primi talep ettiği görülüyor.

Analistler: Risk primi yüksek kalabilir

ING analistleri, son gelişmelerin bölgedeki çatışmanın kısa sürede sona ereceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti.

Analistler, barış görüşmelerinin yeniden başlamasının hâlâ uzak bir ihtimal olduğunu vurgularken, petrol piyasasının bu süreçte önemli bir risk primini fiyatlamaya devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Petrol arzında yeni kesinti korkusu

Bölgede enerji altyapısına ve kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırılar, küresel petrol arzı açısından yeni riskler oluşturuyor.

Suudi Arabistan’ın petrol ihracatının bir bölümünü Hürmüz Boğazı’ndan uzaklaştırdığı belirtilirken, krallığa yönelik saldırıların uzun sürmesi halinde ham petrolün küresel piyasalara ulaştırılması daha karmaşık hale gelebilir.

Bu durum, zaten baskı altında olan petrol arzına yönelik endişeleri daha da artırıyor.

Beş İran tankerinin imha edilmesi endişeyi büyüttü

OCBC analistleri de son gelişmelerin petrol piyasası açısından ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Analistler, İran’ın Suudi Arabistan’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları ve ardından beş İran tankerinin imha edilmesinin, petrol arzında yeni ve uzun süreli bir kesinti yaşanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdiğini belirtti.

Gözler şimdi 100 dolar seviyesinde

Petrol piyasalarında bundan sonraki süreçte Orta Doğu’daki saldırıların seyri ve enerji sevkiyatının ne ölçüde etkilenebileceği belirleyici olacak.

Brent petrolün 100 dolar sınırına dayanması, piyasaların bölgedeki gelişmelere ne kadar duyarlı hale geldiğini ortaya koyarken, çatışmaların genişlemesi durumunda fiyatların bu kritik seviyeyi aşabileceğine ilişkin beklentiler de güçleniyor.