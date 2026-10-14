Petrol fiyatlarında Orta Doğu alarmı! Brent 106 doları aştı

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Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,8 artarak varil başına 106,58 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,9 değer kazanarak 94,94 dolara çıktı.

Önceki işlem gününde Brent petrol yüzde 0,9 gerilerken WTI yüzde 0,4 yükselmişti. Son fiyat hareketlerinde Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve küresel petrol arzına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Nissan Securities Investment Başstratejisti Hiroyuki Kikukawa, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

Kikukawa, Rusya'nın dizel ihracatını artıracağı beklentisinin arz sıkışıklığını hafifletebileceğini ve fiyatlardaki sert dalgalanmaları sınırlayabileceğini ifade etti. Stratejist, WTI petrolünün varil başına 90-100 dolar aralığında işlem görmesini beklediğini söyledi.

Saudi Aramco'ya saldırı arz endişelerini artırdı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin doğusunda bulunan Dhahran kentindeki devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir idari binayı hedef aldığını açıkladı. Saldırının ardından bölgede sınırlı çaplı yangın çıktığı bildirildi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümet güçlerine verdiği desteğe karşılık son bir haftada ülkeye balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Riyad Uluslararası Havalimanı'nın dört kez hedef alındığı, cumartesi günkü saldırıda ise 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgedeki gerilimin tırmanması, petrol üretimi ve sevkiyatının kesintiye uğrayabileceği endişelerini artırırken piyasalarda arz güvenliği yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Suudi Arabistan ve OPEC+ üretimi artırdı

OPEC'in salı günü yayımladığı verilere göre Suudi Arabistan, ABD-İran savaşı nedeniyle sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklara rağmen geçen ay petrol üretimini artırdı.

Suudi Arabistan'daki artış, Rusya'nın da yer aldığı OPEC+ grubunun toplam üretiminde belirgin bir yükselişe katkıda bulundu. Üretimdeki artışın arz üzerindeki baskıyı hafifletme potansiyeli bulunsa da bölgedeki çatışmalar ve sevkiyat riskleri fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda yeni riskler gündemde

İran'ın petrol fiyatlarını yüksek tutmak ve ABD'deki ara seçimleri etkilemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef almak için yeni taktikler uyguladığı öne sürüldü. İki üst düzey İranlı yetkili, söz konusu iddiaları Reuters'a aktardı.

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıklar, petrol arzına ilişkin endişeleri artırabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Rusya'nın dizel ihracatı beklentisi yakından izleniyor

Rusya hükümeti, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmeleri ile ABD'ye dizel ihracatına yönelik anlaşma arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını açıkladı.

Salı günü yapılan açıklama, Reuters'ın ABD'li temsilcilerin cuma günü Ukraynalı yetkililere söz konusu anlaşmanın Rusya'yı barış müzakerelerine geri döndürme girişiminin bir parçası olduğunu söylediği yönündeki haberinin ardından geldi.

Rusya'nın dizel ihracatını artırma ihtimali, enerji piyasalarında arz koşullarını etkileyebilecek unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Piyasalarda bir yandan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler fiyatları yukarı iterken diğer yandan olası arz artışının yükselişi sınırlayıp sınırlamayacağı takip ediliyor.