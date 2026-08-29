Petrol fiyatlarında sert düşüş! Brent petrol 90 doların altını gördü: Haftalık kayıp yüzde 5’i aştı

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Brent petrol haftayı sert düşüşle tamamlıyor: Kayıp yüzde 5’i aştı

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 89,3 dolara kadar gerileyerek haftalık kaybını yüzde 5’in üzerine taşıdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, yatırımcıların İran kaynaklı gelişmeleri fiziksel petrol arzına yönelik yakın bir tehditten ziyade ekonomik ve yaptırım eksenli bir çatışma olarak değerlendirmeye başlaması etkili oldu. Bu yaklaşım, arz endişelerinin hafiflemesine ve petrol üzerindeki satış baskısının güçlenmesine yol açtı.

Hürmüz’de petrol akışı toparlanıyor: Arz endişeleri hafifledi

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışlarında yaşanan toparlanma, küresel piyasalarda arz risklerine ilişkin endişelerin azalmasını sağladı. İran ve Umman arasında önerilen koridor da bölgedeki petrol sevkiyatlarının yeniden hız kazanabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Cnbc-E'de yer alan habere göre İran ve Umman’ın Hürmüz Boğazı için gelir paylaşımına dayalı bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varması, piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak Tahran, söz konusu anlaşmanın boğazın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

ABD-İran görüşmelerinde yeni belirsizlik: Ön anlaşma yeniden masada değil

Trump yönetiminin, arabuluculara İran’la haziran ayında varılan ancak daha sonra çöken ön anlaşmanın şartlarını yeniden canlandırmayı düşünmediğini ilettiği bildirildi.

Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırırken, taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılmasına yönelik beklentileri de zayıflattı.

Basra Körfezi'nden petrol ihracatı toparlanıyor: Akışlar 15-16 milyon varile yükseldi

Goldman Sachs, Basra Körfezi’nden günlük petrol ihracatının yaklaşık 15-16 milyon varile yükseldiğini tahmin ediyor.

Bölgedeki petrol sevkiyatları, çatışma öncesinde kaydedilen günlük 22-24 milyon varillik seviyenin hâlâ altında bulunuyor. Ancak ihracatın mart ayında görülen yaklaşık 5-6 milyon varillik seviyeden belirgin şekilde toparlanması, piyasalardaki arz endişelerinin azalmasına katkı sağlıyor.