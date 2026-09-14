Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Arz endişeleriyle fiyatlar fırladı

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Arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı

Suudi Arabistan’a yönelik yeni Husi saldırıları ile İran’ın Körfez’deki gemilere yönelik saldırıları petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Suudi Arabistan’daki kritik bir petrol boru hattının da devre dışı kalmasıyla fiyatlar pazartesi günü sert yükseldi.

Brent ham petrol yüzde 2,77 artışla varil başına 107,51 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı yüzde 2,27 artışla 102,32 dolara çıktı. Petrol fiyatları piyasanın açılışında ise yüzde 3’ten fazla yükseldi.

Suudi Arabistan’a yeni saldırılar

Suudi Arabistan devlet medyası, pazar günü Husilerin ülkenin güneyindeki Cizan bölgesine düzenlediği belirtilen saldırının ardından evlerde ve bir camide meydana gelen hasara ilişkin görüntüler yayımladı.

Husiler ayrıca Suudi Arabistan’ın komşu bir bölgesindeki askeri üssü hedef aldıklarını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda gemi vuruldu

Bölgede deniz taşımacılığına yönelik riskler de arttı. İngiliz deniz güvenliği kurumu UKMTO, pazar günü Hürmüz Boğazı’ndaki bir geminin mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

İran da kıyıları açıklarında saldırıya uğrayan İran bandıralı ticari bir gemide bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört mürettebatın ise yaralandığını açıkladı.

Kritik petrol boru hattı kapatıldı

Petrol fiyatlarındaki yükselişin önemli nedenlerinden biri de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın arzına yönelik risklerin artması oldu.

Ülkenin Doğu-Batı petrol boru hattı, cuma günü Irak kaynaklı bir insansız hava aracı saldırısının ardından kapatıldı. Söz konusu hat, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatını Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan alternatif güzergahlara yönlendirmesine olanak sağlıyor.

Boru hattının devre dışı kalmasının küresel petrol arzının yüzde 4’üne kadarını riske atabileceği belirtiliyor.

Babülmendep'te de risk artıyor

Öte yandan İran destekli Yemenli Husilerin cuma günü stratejik Perim Adası’na ulaşması, Babülmendep Boğazı’ndaki riskleri de gündeme taşıdı.

Küresel petrol arzının son aylarda yaklaşık yüzde 4-5’inin geçtiği Babülmendep, dünya enerji ticareti açısından kritik güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor.

Petrol haftalık bazda yüzde 8 yükseldi

Arz kesintilerine ilişkin endişelerin etkisiyle petrol fiyatları geçen hafta yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Böylece fiyatlar temmuz ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG piyasa analisti Tony Sycamore, pazar günü yayımladığı değerlendirmede, Umman’daki görüşmelerden operasyonel bir sonuç çıkmaması veya Doğu-Batı petrol boru hattının hızlı şekilde yeniden devreye alınmaması halinde ham petrol fiyatlarının mart başında görülen 119,48 dolarlık zirveye doğru yükselme riski bulunduğunu belirtti.

Umman'daki görüşme ertelendi

Petrol piyasasındaki tansiyonu artıran bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik görüşmelerin ertelenmesi oldu.

Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi, pazar günü X üzerinden yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı görüşmek üzere pazartesi günü Umman’da yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurdu.

ABD ve İsrail tarafından altı ay önce başlatılan savaşta, haziran ayında varılan geçici anlaşmanın birkaç hafta sonra çökmesinin ardından taraflar arasında herhangi bir barış görüşmesi gerçekleştirilmedi.