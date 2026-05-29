Petrol fiyatlarında yön aşağı: ABD-İran anlaşma beklentisi petrolü düşürdü
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik haberlerin etkisiyle geriledi.
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor.
Perşembe günü yükseliş kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD ile İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığına yönelik haberler etkili oldu.