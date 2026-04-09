Petrol fiyatlarında yön belirsizliği sürüyor: Arzdan çok korku fiyatlanıyor

XS.com Analisti Linh Tran, son dönemdeki sert düşüşlerin petrol piyasasında kalıcı bir aşağı yönlü trendi işaret etmediğini söyledi. İsrail’in Beyrut ve güney Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından arz kesintisi endişelerinin yeniden gündeme geldiğini belirten Tran, bunun fiyatlarda toparlanmaya yol açtığını ifade etti.

Analiste göre, mevcut yükselişler gerçek arz sıkıntısını yansıtmazken, daha çok risk primlerinin yeniden fiyatlara eklenmesinden kaynaklanıyor. Tran, yakın vadeli WTI ham petrol fiyatlarının yüksek oynaklık içinde 90 ila 105 dolar/varil aralığında dalgalanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Tran, petrol fiyatlarının seyrinin "Orta Doğu'daki gerginliklerin yapısal bir arz kesintisi riskine dönüşüp dönüşmeyeceğine ya da kısa vadeli psikolojik şoklar olarak sınırlı kalıp kalmayacağına" bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.