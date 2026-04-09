Petrol fiyatlarında yüksek seviyeler kalıcı olabilir!

Mizuho Securities ekonomistleri, ham petrol fiyatlarının nisan-haziran döneminde varil başına 90 dolar civarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Ekonomistler, fiyatların çatışma öncesi seviyelere dönüşünün ancak ilerleyen dönemde mümkün olacağını belirtti.

Raporda, petrol piyasasındaki oynaklığın tüketici fiyatlarına nasıl yansıyacağı konusunda olağanüstü belirsizlik bulunduğu vurgulandı. Şirketler arasındaki fiyat belirleme davranışlarının değişmesi, bu belirsizliği artıran faktörlerden biri olarak gösterildi. Japonya Merkez Bankası da şirketlerin maliyetleri tüketicilere yansıtma konusunda daha rahat olduklarını belirterek fiyat artış risklerine dikkat çekmişti.

Mizuho ekonomistleri, Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği güçlü fiyat baskısının önemli olduğunu, ancak Japonya’da enerji maliyetlerinin büyük ölçüde devlet sübvansiyonlarıyla dengeleneceğini ifade etti. Buna karşın gıda ürünleri başta olmak üzere mallar üzerindeki etkilerin kademeli olarak ortaya çıkacağı ve bu kategorilerde enflasyonun 2027 bahar ile sonbahar arasında zirveye ulaşacağı öngörüldü.

Ekonomistler, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanmasının ve geçişlerin tamamen normalleşmesinin zaman alacağını, bu nedenle petrol fiyatlarının bir süre daha yüksek kalmasının muhtemel olduğunu kaydetti.