Petrol fiyatlarında yükseliş: ABD-İran gerilimi ve stok verileriyle değer kazandı

Petrol, İran’ın ABD’li yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından çarşamba günü erken işlemlerde yükseldi. Gelişme, dört ay süren çatışmaların ardından taraflar arasında sağlanan geçici ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,69 artışla 73,45 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,91 artışla 70,13 dolardan işlem gördü.

Katar, Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile temas kuran isimler arasında yer aldığını açıkladı.

Petrol fiyatlarında çeyreklik sert düşüş: Brent ve WTI’da dikkat çeken kayıplar

Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin gerilimin azalması ve barışa yönelik adımların etkisiyle önceki dönemde sert bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte Brent petrol, yılın ilk ve ikinci çeyreği arasında yaklaşık 45 dolarlık değer kaybıyla 2008 küresel finans krizinden bu yana en büyük çeyreklik gerilemesini kaydederken; ABD ham petrolü (WTI) ise yaklaşık 31 dolar düşerek Kovid-19 salgınının talebi sert biçimde zayıflattığı 2020’den bu yana en keskin çeyreklik kaybını gördü.

Petrol fiyatı tahminlerinde 2026 için aşağı yönlü revizyon

Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, İran’daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez 2026 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Yapılan anket, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte uzun süreli arz kesintisi endişelerinin azalmasının, fiyat beklentilerinde düşüşe yol açtığını ortaya koydu.

Hürmüz Boğazı açıklaması: JD Vance’tan İran’a geçiş ücreti tepkisi ve petrol akışı vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti almasına izin verilmeyeceğini belirterek, “Bu süreç, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret topladığı bir noktada sona ermeyecek.” ifadelerini kullandı.

Kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin toparlanmaya başladığı belirtilirken, Vance petrol akışının savaş öncesi seviyelere geri döndüğünü ifade etti.

ABD’de petrol stokları geriledi, piyasalarda EIA verisi bekleniyor

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 6,1 milyon varil gerilerken, benzin stoklarında da düşüş kaydedildi. Piyasalar ise şimdi çarşamba günü ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Kushner ve Witkoff Doha’da: İran’la doğrudan görüşme yok, arabulucular devrede

Beyaz Saray’ın “üst düzey” olarak nitelendirdiği görüşmeler kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff salı günü Doha’ya gitti. Ancak İran ve ev sahibi Katar, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucular aracılığıyla görüşeceğini açıkladı.