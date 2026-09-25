Petrol geriledi: Piyasalar ateşkes ihtimali ile saldırı riskini tartıyor

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Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0,82 düşüşle 105,73 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 1,65 gerileyerek 93,05 dolara indi.

Hareketli haftanın ardından düşüş geldi

Petrol piyasasında haftanın son işlem günü, önceki seanslardaki sert dalgalanmaların ardından daha sakin başladı. Brent ve WTI kontratları perşembe günü gün içinde yüzde 5'e varan yükselişler kaydetmişti.

Brent petrolü günü yüzde 3,4 artışla tamamlarken, WTI yüzde 2,7 yükseldi. Böylece Brent 15 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

WTI ise önceki altı seansta yaşadığı toplam yüzde 13'lük düşüşün ardından ilk kez yükselirken, haftalık bazda yüzde 6,42 değer kaybetti. Brent ise haftayı yüzde 2,09 yükselişle tamamlamaya yöneldi.

Brent ile WTI arasındaki fark açıldı

İki petrol türü arasındaki fiyat farkı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Brent ile WTI arasındaki fark 12,68 dolara kadar çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'nin olası motorin ihracat yasağına ilişkin beklentiler, fiyat ayrışmasında etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor. Böyle bir adımın ABD iç piyasasına daha fazla petrol ürünü yönlendirebileceği ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Brent-WTI farkındaki olağan dışı genişlemenin farklı bölgelerdeki risk algısının ayrıştığını gösterdiğini belirtti.

ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz Boğazı gündemde

New York'ta sürdürülen ABD-İran görüşmelerine yakın kaynaklara göre taraflar, savaştan aşamalı çıkışı sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

Görüşmeler kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, ABD'nin ise İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırması gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana küresel petrol ve gaz taşımacılığının yaklaşık beşte biri aksarken, petrol fiyatları yalnızca mart ayında yüzde 50 yükseldi. Enerji piyasasındaki belirsizlik, sıvılaştırılmış doğal gaz alıcılarını da daha uzak bölgelerden alternatif tedarik kaynakları aramaya yöneltti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise perşembe günü yaptığı açıklamada savaşın sona erip ermeyeceğine ABD'nin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, Fox News'e verdiği röportajda, savaşın sona ermesini isteyip istemediğine ilişkin soruya, "Bunun sona ermesini isteyip istemediğine Amerika karar vermeli" yanıtını verdi.

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Petrol piyasasında ateşkes ihtimali fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bölgedeki yeni saldırılar jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre Suudi Arabistan, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzeyi havada imha etti.

Füzelerin ülkenin güneyindeki Taif ile Kızıldeniz kıyısında bulunan Yanbu bölgesini hedef aldığı bildirildi.

Tim Waterer, saldırıların devam etmesinin bölgedeki kritik petrol altyapısının hâlâ doğrudan hedef olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Yanbu'ya petrol sevkiyatında belirsizlik sürüyor

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki önemli ihracat merkezlerinden Yanbu'ya ulaşan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı üzerinden ham petrol akışını artırıyor.

Buna karşın sektör kaynakları, uydu görüntüleri ve deniz taşımacılığı verileri, ham petrol tankerlerine yönelik yükleme operasyonlarının henüz yeniden başlamadığına işaret ediyor.

Piyasalarda bir yandan ABD-İran arasında ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimali fiyatları aşağı çekerken, diğer yandan Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve kritik enerji altyapısına ilişkin riskler petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesine neden oluyor.