Petrol haftayı sert kayıpla kapattı: Hürmüz sevkiyatları piyasayı baskıladı! Brent’te düşüş yüzde 10’a dayandı

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatlarının kesintisiz sürmesi ve arz endişelerinin azalmasıyla cuma günü yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Böylece petrol piyasası haftayı sert düşüşlerle tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı 2,9 dolarlık gerilemeyle 71,99 dolardan kapanırken, haftalık bazda kayıp yüzde 9,9 seviyesine ulaştı.

Hürmüz Boğazı’nda akış sürüyor, arz endişeleri zayıflıyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Price Futures Group Kıdemli Analisti Phil Flynn, piyasalarda petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden kesintisiz şekilde akmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

İran ile ABD arasında sağlanan 60 günlük ateşkes öncesinde arz sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik endişelerin öne çıktığını hatırlatan Flynn, ancak bu kaygıların son dönemde giderek zayıfladığını belirtti.

PVM Analisti Tamas Varga, piyasalarda hâkim beklentinin yakın dönemde arz fazlası oluşacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Öte yandan Flynn, piyasaya önümüzdeki süreçte önemli miktarda petrol ve petrol ürünü arzının girebileceğine dikkat çekti.

Aramco yüklemelere yeniden başladı, tanker trafiği hızlandı

Suudi Arabistan’ın enerji şirketi Aramco, yaklaşık dört aylık aranın ardından Körfez’deki Ras Tanura terminalinde petrol yüklemelerine yeniden başladı.

LSEG verilerine göre, her biri yaklaşık 2 milyon varil kapasiteye sahip iki çok büyük ham petrol tankeri terminalde yükleme yaparken, bir başka tanker de bölgede bekleme halinde bulunuyor.

Sparta Commodities Kıdemli Petrol Analisti June Goh ise Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışındaki artış ve Çin’de talebin henüz güçlenmemesinin piyasalarda satış baskısını artırdığını belirtti.

Umman açıklarında gemiye saldırı

Petrol fiyatları, perşembe günü Umman açıklarında bir yük gemisinin kimliği belirsiz bir cisimle vurulmasının ardından yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Olayın ardından Birleşmiş Milletler’e bağlı denizcilik kuruluşunun gönüllü tahliye programını askıya aldığı bildirildi.

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir yük gemisine ateş açtığını iddia etti. İranlı yetkililer ise Hürmüz’de belirlenen güzergâhların dışında seyreden gemilerin güvenliğinin garanti edilemeyeceğini ifade etti.

İran ayrıca cuma günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini kontrol etme hakkını yineleyerek Körfez ülkelerini ABD’nin yanında yer almamaları konusunda uyardı.

Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatı son ayların zirvesinde

Perşembe günü açıklanan veriler, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ham petrol sevkiyatlarının şubat ayı sonunda başlayan ABD–İsrail–İran geriliminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Buna karşın, ateşkes sonrası deniz trafiğinin yeniden açılmasına rağmen toplam tanker hareketliliğinin savaş öncesi günlük ortalamaların hâlâ belirgin şekilde altında seyrettiği ifade edildi.