Petrol haftayı yükselişle kapattı, oynaklık arttı

Petrol, geçtiğimiz hafta ateşkes görüşmeleri ve Hürmüz belirsizliğiyle yeniden yükselişe geçerken, haftanın son gününde sert dalgalanmalar yaşadı. Jeopolitik risklerin yükselmesi ve ABD-İran savaşındaki belirsizlikler fiyatlanmaya devam ediyor.

Brent petrol vadeli işlemleri, günü yüzde 0,25 artışla varil başına 105,33 dolardan tamamlarken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 1,5 düşüşle 94,40 dolara geriledi.

Haftalık bazda ise Brent yaklaşık yüzde 16,5, WTI ise yüzde 13 değer kazandı.

Oynaklık haberlerle değişiyor

Haftanın son işlem gününe başlarken petrol fiyatları, Ortadoğu’da yeniden askeri tırmanış yaşanabileceği endişesiyle yüzde 2’ye yakın yükseldi. Ancak ilerleyen saatlerde diplomatik temaslara ilişkin haber akışı fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD ile yeniden müzakerelerin başlatılmasına yönelik önerileri görüşmek üzere İslamabad’a gitmesinin beklendiğine yönelik haberler, piyasalarda aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’i Pakistan’a gönderdiğine ilişkin haberler de fiyatları aşağı çekti. Trump daha sonra İran’ın ABD taleplerini karşılamaya yönelik bir teklif hazırladığını ifade etti.

Hürmüz’de geçişler sınırlı

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda geçişler büyük ölçüde sınırlı kalmaya devam ediyor. Savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda son 24 saatte yalnızca beş geminin hareket ettiği belirtildi.

İran’ın iki kargo gemisine el koyması, bölgedeki tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu gösterdi.

Hafta sonu riski fiyatları belirliyor

Analistler, hafta sonuna girilirken yatırımcıların pozisyonlarını azaltarak gelişmelere göre yeniden şekillendirmeye hazırlandığını belirtiyor. Piyasalarda yönün büyük ölçüde İran kaynaklı gelişmelere bağlı olacağı ifade ediliyor.

ABD ile İran arasında bu hafta görüşmelerin gerçekleşmemesi, gerilimin sürmesine neden olurken, süresiz ateşkes kararının da kalıcı bir çözüm anlamına gelmediği değerlendiriliyor.