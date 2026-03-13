Petrol hamleleri ABD’de akaryakıt fiyatlarını dizginlemeyebilir

ABD'nin nakliye kısıtlamalarına yönelik olası bir muafiyet ile ülkelerin rekor düzeydeki petrol stoku salımının, Orta Doğu savaşının başlamasından bu yana ABD'de ve diğer ülkelerde yaşanan akaryakıt fiyatı artışını bir ölçüde yavaşlatabileceği ancak tamamen sona erdiremeyeceği öngörülüyor.

ABD hükümeti, ABD limanları arasındaki taşımacılığı yalnızca ABD bayraklı gemilerle sınırlandıran Jones Yasası'nda muafiyet tanımayı değerlendirdiğini açıkladı. Beyaz Saray bu kararı, ülkenin Uluslararası Enerji Ajansı'nın önerdiği 400 milyon varillik petrol salımına 172 milyon varil katkıda bulunmayı kabul etmesinin bir gün sonrasında duyurdu.

Söz konusu önlemler, küresel ekonomiyi ciddi biçimde tehdit eden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin Kasım ayındaki ara seçimlerdeki performansını da olumsuz etkileyebilecek Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından neredeyse tamamen kapatılmasıyla tetiklenen petrol ve yakıt fiyatı artışının önüne geçmek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak analistler, bu önlemlerin petrol piyasalarında yaşanan arz aksaklıklarının yanında son derece yetersiz kaldığını belirtmektedir.

ABD danışmanlık firması RSM'in Başekonomisti Joe Brusuelas, "Stok salımı, petrol fiyatlarındaki artışı durdurmak yerine yavaşlatacak ve yakıt fiyatlarındaki yakıcı yükselişe geçici bir çözüm sunacak" dedi.

StoneX'in Piyasa Stratejisi Direktörü Alex Hodes, olası Jones Yasası muafiyetinin, kronik yakıt sıkıntısı yaşayan bazı bölgelerdeki arz baskısını hafifletebileceğini söyledi.