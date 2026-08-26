Petrol, Hürmüz umuduyla sert düştü: Fiyatlarda yüzde 2'lik gerileme

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Brent ve WTI'da düşüş hızlandı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 gerileyerek 86,80 dolara düşerken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı yüzde 1,8 kayıpla 80,87 dolara indi.

Her iki petrol göstergesi de salı günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Böylece piyasada Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi daha da belirgin hale geldi.

Hürmüz'de geçici koridor umudu

İran ve Umman, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin yönetilmesi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

İki ülke salı günü yaptıkları açıklamada, boğazdan geçişlerin sağlanabilmesi için "geçici ortak bir seyir koridoru" oluşturulmasını görüştüklerini ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentisi, piyasalarda arz kesintisi riskinin azalacağı düşüncesini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Uzmanlar: Belirsizlik devam ediyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Fujitomi Securities analisti Mitsuru Muraishi, İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme umutlarının petrol satışlarını tetiklediğini belirtti.

Muraishi, bölgedeki belirsizliğin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle fiyatlardaki düşüşlerin düşük seviyelerden alımları da beraberinde getirebileceğine işaret ederek petrolün bir süre daha belirli bir fiyat bandında hareket edebileceğini söyledi.

Tankerin devre dışı kalması riskleri yeniden gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun tamamen sona ermediğini gösteren bir gelişme de yaşandı. Boğazın girişinde bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisimle vurularak devre dışı bırakılması, bölgedeki güvenlik risklerinin sürdüğünü ortaya koydu.

Bu gelişme, piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının normale dönmesine ilişkin iyimserliğin yanında temkinli görünümün de korunmasına neden oldu.

Petrol stoklarında beklentinin üzerinde artış

ABD'de açıklanan stok verileri de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 21 Ağustos'ta sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 4,2 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi ise stoklarda yaklaşık 600 bin varillik artış yaşanması yönündeydi.

Yatırımcıların gözü şimdi ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine çevrildi. Beklentilerin üzerinde bir stok artışının, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.