Petrol jeopolitik gerginliğin tırmanmasıyla yükselişte

Petrol fiyatlarında bir süredir ana belirleyici unsurlardan biri olan jeopolitik gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde de etkisini hissettirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından haftanın ilk işlem gününde Brent petrol 80 dolar sınırına dayanırken, ABD ham petrolü de 75 doları aştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıklamıştı.

Jeopolitik gerginlik tırmanıyor

Hagari, yaptığı açıklamada, “Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Hizbullah, Cumartesi akşamı, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.