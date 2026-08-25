Petrol kritik eşikte: Yaptırım baskısı fiyatları frenledi, Hürmüz riski sürüyor

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Brent petrolün varil fiyatı 9 sent gerileyerek 92,16 dolara inerken, ABD ham petrolü WTI 1 sent yükselişle 85,02 dolara çıktı. Her iki kontrat da pazartesi günü yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmişti.

Petroldeki son hareketlilikte, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırması belirleyici oldu. Washington’ın askeri müdahale yerine yaptırımları genişletmeye yönelmesi, piyasaların Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi riskini bir miktar daha düşük fiyatlamasına neden oldu.

ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın ekonomik kaynaklarını hedef alan yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeler kapsamında İran’la ticari ilişkilerini sürdüren ülkelerin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ve dolar bazlı finansal sistemden dışlanma riski taşıyabileceği belirtiliyor.

Bessent, yaptırımlardan hangi ülkelerin etkileneceğini ve uygulamanın ne zaman başlayacağını açıklamazken, söz konusu ülkelere yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanınacağını söyledi.

Askeri müdahale ihtimali fiyatlamayı değiştiriyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a karşı askeri güç kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını belirtse de Washington’ın ekonomik yaptırımlara ağırlık vermesi petrol piyasalarındaki arz endişelerini kısmen hafifletti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, piyasaların ekonomik yaptırımları doğrudan askeri müdahaleye kıyasla petrol arzı açısından daha düşük riskli bir seçenek olarak fiyatladığına dikkat çekiyor.

Ancak İran’ın petrol tankerlerinin geçişini aksatma kapasitesi, fiyatlarda ek risk priminin oluşmasına neden olmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor

Petrol piyasalarının en büyük risk başlıklarından biri ise Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. İran, savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik su yolundaki kontrol iddiasını sürdürüyor.

Tahran, pazartesi günü boğaz geçiş kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü 45 tankerin listesini açıkladı. İran, bu gemilere yönelik kargolara el koymaya kadar varabilecek önlemler alınabileceği uyarısında bulundu.

Umman açıklarında tanker alarmı

Bölgedeki risklerin yalnızca söylem düzeyinde kalmadığına ilişkin yeni bir gelişme de yaşandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), salı günü Umman açıklarında bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir cisim tarafından vurulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Tanker trafiğine yönelik bu tür olaylar, Orta Doğu'daki petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişelerini yeniden gündeme getiriyor.

ABD'nin petrol rezervlerinde tarihi gerileme

Öte yandan ABD’nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş de devam ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, Stratejik Petrol Rezervi’ndeki ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3,7 milyon varil azalarak 289,7 milyon varile geriledi.

Böylece ABD’nin stratejik petrol rezervleri Kasım 1982’den bu yana en düşük seviyeye indi. Rezervlerdeki gerileme, Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin yeniden öne çıktığı bir dönemde piyasaların yakından takip ettiği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.