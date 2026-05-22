Petrol, müzakere belirsizliğiyle yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, İran’ın uranyum programı ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarının, ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğine dair iyimserliği zayıflatmasının ardından, üç günlük düşüş serisini sonlandırarak yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 104 doların üzerine yükselmesine rağmen, haftalık kaybı yüzde 4’ün üzerinde kalmayı sürdürdü. ABD ham petrolü (WTI) ise 98 dolar seviyelerinde işlem gördü.

İran, ABD’nin son teklifinin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını kısmen daralttığını ifade etti. Ancak İran liderinin ülkenin uranyum stoklarını muhafaza edeceğine yönelik açıklamaları ve Hürmüz Boğazı geçiş ücretleri konusundaki anlaşmazlıklar, uzlaşı umutlarını zayıflattı.

Temel konulardaki çelişkili mesajlar, son günlerde yeniden tırmanan gerilimlerin ardından tarafların anlaşmaya ne ölçüde yaklaştığına dair soru işaretlerini artırdı. Yatırımcıların Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatlarının ne zaman tamamen normale döneceğini hesaplamaya çalışması da petrol fiyatlarında oynaklığı beraberinde getirdi.

Küresel petrol stoklarında rekor erime

Goldman Sachs verileri, savaş ve arz aksaklıklarının küresel ham petrol ile petrol ürünleri stoklarında rekor düzeyde düşüşe neden olduğunu gösterdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji yatırımcısı Rebecca Babin, “Başlıklardaki sürekli değişen açıklamalar hem finansal hem de fiziki piyasalarda risk alma iştahını azaltıyor” dedi.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, mart ayında yapılan ilk rezerv kullanımının ardından ihtiyaç duyulması halinde piyasaya ek petrol stoku sunmaya hazır olduklarını söyledi.