Petrol, Orta Doğu’daki yeni saldırıların ardından sert yükseldi: 2 doların üzerinde artış

Petrol fiyatları, İsrail’in pazar günü Lübnan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından pazartesi günü varil başına 2 doların üzerinde yükseldi. İki ülke arasındaki ateşkese rağmen gerçekleşen saldırılar, bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceği endişelerini artırırken, daha geniş çaplı çatışmaların sona ereceği ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının normale döneceği yönündeki beklentileri de zayıflattı.

ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,32 artışla varil başına 92,64 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,5 artarak 95,42 dolara çıktı.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle cuma günü kaydettiği düşüşlerin büyük bölümünü geri aldı. Söz konusu beklentiler, ABD ve İsrail’in şubat ayında İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilimin ardından piyasalarda iyimserlik yaratmıştı.

Hürmüz'ün açılma ihtimali daha da zora girdi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, son saldırıların ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri zayıflattığını ve küresel petrol ile doğalgaz sevkiyatında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılma ihtimalini daha da belirsiz hale getirdiğini ifade ediyor. İran ise Washington ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın ön koşulu olarak Lübnan’da kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep ediyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırıları

İran, müttefiki Hizbullah’ı hedef alan Beyrut saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırıları gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran’a yönelik bir misillemeden kaçınması yönünde çağrıda bulunacağını belirtirken, İsrail ordusu İran’ın farklı bölgelerine operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

İsrail, İran destekli Hizbullah’ın sınır hattına yönelik roket ve insansız hava aracı saldırılarını gerekçe göstererek mart ayında Lübnan’da kara operasyonu başlatmıştı. Taraflar, 3 Haziran’da Washington’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ateşkes konusunda uzlaşıya vardıklarını açıklamıştı.

OPEC+ ülkelerinden son dört ay içerisindeki dördüncü üretim artışı kararı

Öte yandan, arz endişelerinin sürdüğü bir dönemde OPEC+ ülkeleri pazar günü son dört ay içerisindeki dördüncü üretim artışı kararını aldı. Ancak analistler, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların üretim kapasitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle birçok OPEC+ üyesinin belirlenen üretim hedeflerini yakalamakta zorlandığını belirtiyor. Bu nedenle, alınan kararın küresel petrol piyasasına etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.