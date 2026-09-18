Petrol, Orta Doğu’dan alternatif arz beklentisiyle geriledi

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Brent ve WTI'da düşüş

Brent petrolün kasım vadeli kontratı yüzde 1 gerileyerek 103,77 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da yüzde 1 düşüşle 100,88 dolara geriledi.

Her iki gösterge de perşembe gününü yaklaşık yüzde 1 kayıpla tamamlamıştı. Petrol fiyatları hafta içinde ise yaklaşık dört ayın en yüksek seviyelerine yükselmişti.

Suudi Arabistan'ın alternatif sevkiyat planı

Piyasalarda, Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların arz üzerindeki baskıyı artırabileceğine yönelik endişeler devam ederken, alternatif ihracat yollarına ilişkin gelişmeler fiyatlardaki yükseliş baskısını sınırladı.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki önemli ihracat merkezi Yanbu'dan ham petrol yüklemelerini durdurduğu ve Doğu-Batı petrol boru hattının geçen hafta düzenlenen saldırıda hasar görmesinin ardından Avrupa'ya yönelik bazı teslimatları iptal ettiği bildirildi.

Buna karşın Riyad yönetiminin, saldırının ardından durdurulan Doğu-Batı petrol boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye almayı hedeflediği belirtildi.

Boru hattında üç pompa istasyonu hasar gördü

Uydu görüntüleri ve üç sektör kaynağının aktardığı bilgilere göre, Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki üç pompalama istasyonu hasar aldı. Bu sayı, daha önce yapılan değerlendirmelerde belirtilenden bir fazla olarak kayda geçti.

Yatırımcılar, Yanbu'ya uzanan hattın uzun süre devre dışı kalmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ünü etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da boru hattındaki petrol akışının günler içinde yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Asya'ya alternatif petrol sevkiyatı

Suudi Arabistan'ın arz kaybını sınırlamak için alternatif bir kanal da devreye aldığı bildirildi. Riyad yönetiminin, Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Asya'daki rafinerilere daha fazla ham petrol kargosu sunmaya başladığı belirtildi.

Bu adımın, Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların ardından oluşan arz kesintisinin bir bölümünü telafi etmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda tanker gerilimi

Petrol piyasalarındaki arz endişelerini artıran bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Donanması, Togo bayraklı bir petrol tankerinin perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı geçiş" yapmaya çalışırken vurulduğunu açıkladı. İran devlet medyası da açıklamayı cuma sabahı yayımladı.

JPMorgan'dan petrol piyasası uyarısı

Ortadoğu'daki gelişmeler petrol piyasalarında belirsizliği artırırken, JPMorgan da mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde temkinli bir yaklaşım ortaya koydu.

Banka, ABD-İsrail savaşının İran'a karşı başlamasından bu yana ilk kez petrol piyasaları için net bir temel senaryo öngörüsüne sahip olmadığını belirtti.

ABD ile İran arasında haziran ayında varılan geçici anlaşmanın haftalar içinde bozulmasının ardından yeni bir barış görüşmesi yapılmadı. Savaşın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı İranlı bir heyetin toplantılara katılabileceğini bildirdi.