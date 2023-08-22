Petrol piyasalarında talep baskısı

Petrol fiyatları, piyasaların Irak'ta petrol ihracatının yeniden başlamasını ve bu durumun OPEC+'ın üretim kesintileri nedeniyle oluşan arz sıkışıklığını hafifletebileceğini beklemesiyle geriledi.

Çin ekonomisinde görülen sorunlar küresel talep görünümünü baskılamaya devam etti. Irak'ın petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani dün Ceyhan petrol hattından petrol akışının yeniden başlaması da dahil olmak üzere birkaç konuyu görüşmek için Ankara'ya geldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.17 gerileyerek 84.32 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.09 gerileyerek 80.65 dolar seviyesinde işlem gördü.