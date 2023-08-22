Petrol piyasalarında talep baskısı
Petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde en büyük alıcı olan Çin'deki talebe ilişkin endişelerin artmasıyla düşüşünü sürdürdü.
Petrol fiyatları, piyasaların Irak'ta petrol ihracatının yeniden başlamasını ve bu durumun OPEC+'ın üretim kesintileri nedeniyle oluşan arz sıkışıklığını hafifletebileceğini beklemesiyle geriledi.
Çin ekonomisinde görülen sorunlar küresel talep görünümünü baskılamaya devam etti. Irak'ın petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani dün Ceyhan petrol hattından petrol akışının yeniden başlaması da dahil olmak üzere birkaç konuyu görüşmek için Ankara'ya geldi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.17 gerileyerek 84.32 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.09 gerileyerek 80.65 dolar seviyesinde işlem gördü.