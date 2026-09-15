Petrol piyasasında arz alarmı: Fiyatlar 107 doları gördü

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Brent 107 dolara yaklaştı

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,18 artışla 106,93 dolara yükseldi. Brent, önceki seansta da yüzde 1 değer kazanmıştı.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,24 yükselerek 102,65 dolara çıktı. WTI da önceki seansta yüzde 1,3 yükselmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu’daki çatışmaların genişleyebileceği ve bunun küresel petrol arzını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler etkili oldu.

Suudi Arabistan’a yeni saldırılar

İran destekli Yemen’deki Husilerin pazartesi günü Suudi Arabistan’a yeni saldırılar düzenlemesi ve Körfez ülkelerinin İran ile yapmayı planladığı görüşmeleri ertelemesi, bölgedeki gerilime ilişkin kaygıları artırdı.

Husilerin, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına misilleme olarak ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt askeri hava üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarının hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırılar, Suudi Arabistan’ın cuma günü maruz kaldığı ve Riyad yönetiminin Irak’taki İran destekli grupları sorumlu tuttuğu saldırıların ardından geldi.

Doğu-Batı boru hattındaki kesinti yakından izleniyor

Cuma günkü saldırılar, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatını Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan gerçekleştirmesine imkan sağlayan Doğu-Batı petrol boru hattındaki faaliyetleri aksatmıştı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların bölgedeki her yeni saldırıyı veya enerji altyapısına verilen zararı arz açısından ilave bir risk olarak değerlendirdiğini belirtti.

Waterer, piyasanın Doğu-Batı boru hattının yeniden faaliyete geçeceğine veya Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale döneceğine ilişkin işaretlere de son derece hassas olduğunu ifade etti.

Hürmüz'de tanker trafiği geriledi

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi trafiğinin hafta sonunda günde 10 geçişin altına indiği bildirildi. Bu sayı, önceki 10 günlük ortalama olan 14 geçişin oldukça altında kaldı.

ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşının 28 Şubat'ta başlamasından önce dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu.

Suudi alıcılar ve petrol ticareti yapan kaynaklara göre, Doğu-Batı boru hattındaki operasyonların yeniden başlatılamaması halinde Suudi Arabistan günler içinde ihracata ayırabileceği petrolü kullanmaya başlayabilir. Bu durumun küresel petrol arzının yüzde 4'üne kadarını piyasadan çekebileceği belirtiliyor.

Suudi petrolünün kritik güzergahı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, günde yaklaşık 4 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazı yerine Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendirmek için Doğu-Batı boru hattını kullanıyor.

Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.

Waterer, piyasaların şu anda en fazla Doğu-Batı hattındaki kesintinin ne kadar süreceğine odaklandığını belirterek, uzun süreli bir kesinti ve buna bağlı arz kaybının petrol fiyatlarını daha yüksek seviyelere taşıyabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya ateşkesi gündemde

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'in ABD'nin yalnızca enerji tesislerini kapsayan Rusya-Ukrayna ateşkesi önerisini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, bununla birlikte Washington'ın Moskova'nın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olduğuna dair güvence vermesi gerektiğini ifade etti.