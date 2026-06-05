Petrol piyasasında bekleyiş: Belirsizlik etkisiyle fiyatlar yatay seyirde

Petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan kaybın ardından yön arayışına girerek yatay seyretti.

Piyasalarda, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik iyimserlik ile İsrail-Lübnan hattında olası bir ateşkese ilişkin belirsizlikler arasında hassas bir denge oluştu.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü yüzde 2,8 gerilemesinin ardından 95 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 93 doların altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran destekli Hizbullah’ın ABD arabuluculuğundaki İsrail-Lübnan ateşkes teklifini reddetmesine rağmen Tahran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Petrolde belirsizlik rallisi: WTI haftayı yüzde 6'nın üzerinde artışla geçiyor

WTI petrolü, müzakerelerin seyrine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesiyle bu hafta yüzde 6'dan fazla değer kazandı. Daha önce piyasalar, olası bir anlaşmanın ardından küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda taşımacılığın normale dönebileceği beklentisiyle destek bulmuştu. Buna karşın, vadeli petrol kontratları, ABD ile İran'ın beş haftayı aşkın süren çatışmaları sona erdiren ateşkes üzerinde uzlaşmaya vardığı nisan ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi.

Trump: Hizbullah, ABD ile temas kurdu

Buna karşın, Tahran ile Washington arasında yürütülen görüşmelerde henüz somut bir ilerleme kaydedilmediği görülürken, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi müzakerelerdeki temel anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin Hizbullah'ın ateşkes önerisini reddettiği yönündeki iddiaları sorması üzerine, "Beni reddetmediler" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler kapsamında Hizbullah'ın ABD tarafıyla temas kurduğunu ileri sürdü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaların şimdilik petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü güçlü bir baskı yaratmadığını belirtti. Chanana, yapıcı mesajların savaş risk priminin bir kısmını azaltabileceğini ancak sahada somut ilerleme sağlanmadan risk priminin tamamen ortadan kalktığını söylemenin zor olduğunu belirtti.

Trump'tan müzakere açıklaması

Trump ayrıca perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti ile savaşı sona erdirmeye yönelik nihai müzakerelerimin tam ortasındayım” ifadelerini kullandı. Ancak görüşmelerin detaylarına değinmeyen Trump, paylaşımında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin savaşı durdurmaya yönelik oylamasını da eleştirdi.