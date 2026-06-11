Petrol piyasasında kritik uyarı: 150 dolar ihtimali gündemde!

Oslo merkezli enerji araştırma ve istihbarat şirketi Rystad Energy, ABD ve İran arasındaki çatışmaların ciddi şekilde yeniden başlaması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara doğru hareket edebileceğini tahmin ediyor.

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Analiz Başkanı Jorge Leon, mevcut gerilimin çatışmaların tamamen yeniden başlaması anlamına mı geldiğini yoksa tehlikeli ancak yine de kontrol altına alınabilir bir aşama mı olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Leon, kesintinin ani etkisinin üç ana faktör tarafından hafifletilebileceğini belirtti. Bu faktörler, aynı zamanda rekor düzeyde ABD ihracatıyla sonuçlanan rekor seviyedeki Stratejik Petrol Rezervi salınımları, Çin'in ham petrol ithalatını azaltması ve Suudi Arabistan'ın Yanbu limanı üzerinden Hürmüz Boğazı'nı baypas eden günlük yaklaşık 5 milyon varillik ham petrol hareketinin devam etmesi olarak sıralandı.

Jorge Leon, birkaç hafta önceki yüzde 40 civarındaki değerlendirmelerine kıyasla yakın vadeli bir anlaşma olasılığının daraldığının net olduğunu vurguladı. Leon, gidişatın artık daha belirsiz olduğunu ve diplomasinin kendisini yeniden gösterip gösteremeyeceğini veya çatışmanın daha sürdürülebilir bir tırmanma döngüsüne girip girmeyeceğini belirlemede önümüzdeki birkaç günün kritik olacağını ifade etti.