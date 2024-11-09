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Petrol piyasasında lisans sahipleri için asgari ödenmiş sermaye miktarları belirlendi

Petrol piyasasında rafinerici, iletim, depolama, işletme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için asgari ödenmiş sermaye miktarları belirlendi.

Haber Merkezi
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Petrol piyasasında lisans sahipleri için asgari ödenmiş sermaye miktarları belirlendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, lisans başvuruları ile lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermayelerine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karar ile, lisans başvurusunda bulunanların ve lisans sahiplerinin sağlaması gereken asgari ödenmiş sermaye miktarı ve konuyla ilgili diğer usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ödenmiş sermaye miktarı, faaliyette bulunan rafinerici için 375 milyon TL, inşaat aşamasındaki rafinerici için 75 milyon TL, iletim lisansı için 2 milyon TL, depolama lisansı için 3 milyon TL, işleme lisansı için 1,5 milyon TL ve dağıtıcı lisansı için 100 milyon TL, denizcilik ve/veya havacılık yakıtı ikmali ihrakiye teslimi için 6 milyon TL olacak.

Söz konusu sermaye miktarının, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, lisans başvuruları aşamasında sağlanması ve lisansları süresince korunması zorunlu kılındı.

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