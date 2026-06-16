Petrol piyasasında yeni görünüm: Morgan Stanley tahminleri revize etti

Morgan Stanley, anlaşmanın ardından petrol fiyatlarına yönelik tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, Temmuz-Eylül döneminde Brent petrolün ortalama 90 dolar seviyesinde olacağını öngörürken, daha önceki tahmini 100 dolar seviyesindeydi.

Dördüncü çeyreğe ilişkin fiyat beklentisi de 95 dolardan 80 dolara indirildi.

Morgan Stanley analistleri yayımladıkları değerlendirmede, anlaşmanın çatışmanın yatışması açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, petrol üretiminin eylülde yüzde 50’sinin, yıl sonuna doğru ise yüzde 80’inin yeniden devreye girebileceğini öngördü.

Bu beklenti, küresel petrol arzında aşamalı bir normalleşme sürecine işaret ediyor.