Petrol sert düşüşün ardından toparlandı: Sınırlı yükseliş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Petrol fiyatları, önceki seansta yaşadığı sert düşüşün ardından salı günü sınırlı yükseliş kaydetti.

Orta Doğu endişesi petrolü yeniden yükseltti

ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirecek diplomatik bir çözümün hâlâ belirsizliğini koruması, Orta Doğu'da petrol arzına yönelik risk endişelerini canlı tuttu. Bu gelişmenin etkisiyle petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan sert kayıpların ardından yeniden yükselişe geçti.

Ekim vadeli Brent petrol yüzde 0,7 değer kazanarak varil başına 84,39 dolara yükseldi. Brent, önceki işlem gününde yüzde 7 gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 0,7 artışla 80,95 dolardan işlem gördü. WTI, bir önceki seansta yüzde 5'i aşan düşüşle yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemişti.

Trump'ın erteleme kararı petrolü sert düşürdü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü İran'a yönelik yeni saldırıları, savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı çözmeye yönelik diplomatik görüşmelere fırsat tanımak amacıyla ertelediğini açıklamasının ardından sert geriledi.

Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan, çatışmalar öncesinde dünya günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen petrol sevkiyatı gerçekleştiriliyordu. Bu nedenle boğaza ilişkin gelişmeler, enerji piyasaları tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

İran'dan Trump'a yalanlama: Müzakere yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere iddialarını reddetti. Bekayi, Washington ile herhangi bir görüşmenin yürütülmediğini ve planlanmış bir müzakere sürecinin de bulunmadığını ifade etti.

Uzmandan petrol uyarısı: Gerilim yeniden tırmanırsa fiyatlar sıçrayabilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelemesi ve müzakerelerin yeniden başlayabileceği yönündeki açıklamalarının petrol fiyatları üzerindeki baskıyı geçici olarak azalttığını belirtti.

Waterer, mevcut geri çekilmenin kırılgan olduğuna dikkat çekerek, "Eğer yeniden füzeler ateşlenmeye başlanır ya da Hürmüz Boğazı çevresindeki tankerler tekrar hedef alınırsa petrol fiyatları aynı hızla yeniden yükselişe geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı krizi sürüyor: ABD ve İran karşı karşıya

Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlık, ABD ile İran arasındaki en önemli ihtilaf başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Washington, haziran ayında varılan mutabakatın İran'ın boğazı uluslararası deniz trafiğine açmasını öngördüğünü savunurken, Tahran ise anlaşmanın boğaz üzerindeki egemenlik haklarını açık şekilde koruduğunu ileri sürüyor.

Hürmüz'de petrol akışı hızlandı

Barclays analistlerinin yayımladığı değerlendirmeye göre, 31 Temmuz'da sona eren haftada Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan ham petrol ve rafine ürünlerin net ihracatı günlük ortalama 4,2 milyon varile yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam günlük 3,2 milyon varil olarak kaydedilmişti.

Tankerler rota değiştirdi, kritik geçiş devam etti

Öte yandan gemi takip verileri, Aden Körfezi'nde seyreden Suudi Arabistan bayraklı altı süper tankerin rotalarını değiştirerek Güney Afrika güzergâhına yöneldiğini ortaya koydu. Buna karşın, Suudi petrolü taşıyan iki tanker ise stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı'nı sorunsuz şekilde geçmeyi başardı.

Saldırı haberleri Hürmüz'de deniz trafiğini yavaşlattı

Gemi takip verileri, gemilere yönelik saldırı haberlerinin ardından İran ile Umman arasında yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını gösterdi. Gelişme, küresel enerji arzının güvenliğine ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: Bir gemi daha vuruldu iddiası

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın El Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili (37 kilometre) kuzeydoğusunda seyreden bir yük gemisinin, telsiz üzerinden kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu bildirmesinin ardından olayla ilgili ihbar aldığını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki deniz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden artırdı.