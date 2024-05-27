Petrol şirketi açıkladı: İki bölgede daha bulundu

Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol A.Ş. petrol bulunan illeri paylaştı. İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek, petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Petrolün yer aldığı bölgelerin, Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi.

Petrol tespit eden Arar Petrol, AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. MAPEG'e başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi, ARİ/ARR/K/O36-a1-1 ve ARİ/ARR/K/O36-a2-1 paftaları için de petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.