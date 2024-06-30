Petrol şirketlerinin radarında o maden var: Beyaz metal lityum!

Net Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda petrol şirketleri de dahil farklı sektörden birçok şirket, güneş ve rüzgar gibi kaynaklara bütçe ayırıyor. Bu alanda santrallere yatırım yapan şirketler arasında İngiliz petrol devleri BP ve Shell de var. Öte yandan petrol şirketleri için bir başka kaynağın yıldızı da günden güne parlıyor: Lityum.

CNBC-e'nin haberler/beyaz-metal-lityum-petrol-sirketlerinin-radarinda-h1215">aktardığına göre Amerikalı petrol şirketi ExxonMobil, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli üretici SK On ile lityum tedarik etmek üzere bir ön anlaşma imzaladı. SK On'un lityum-iyon pilleri, elektrikli Ford ve Hyundai modellerine güç verecek. ExxonMobil, daha önce de Arkansas'ta ilk lityum kuyusunu açacağını duyurmuştu.

Yılda 1 milyon elektrikli araca güç

Şirketin bu projelerden sorumlu ismi Dan Holton, 2022 ile 2027 yılları arasındaki düşük karbonlu yatırımlarının 20 milyar dolarlık kısmının lityuma gideceğini söyledi. Şirket, 2030 yılına kadar, yılda 1 milyon elektrikli araç tedarik etmeye yetecek kadar lityum üretmeyi planlıyor.

ExxonMobil bu adımlarında yalnız değil. The Economist'e göre, Occidental Petroleum da kısa süre önce Berkshire Hathaway'in bir yan kuruluşu olan BHE Renewables ile bir lityum ortak girişimi kurdu.

Avrupa'dan da lityuma ilgi var. Bir ay kadar önce devlete ait Norveçli petrol şirketi Equinor, ABD'li maden şirketi Standard Lithium ile bir ortaklık duyurdu. Benzer ilgi Suudi Aramco ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden adnoc'ta da var.

Petrol devlerinin lityuma olan ilgisi mantıklı olarak değerlendiriliyor. Dünyadaki araçların büyük bir kısmı elektrikli hale geldikçe bu ürünlere olan talebin artma ihtimali de çok yüksek.

İşler tanıdık

Güneş ve rüzgar enerjisi aslında petrol şirketleri için pek de alışık olmadıkları bir 'liman' ancak, lityum öyle değil. Şirketler zaten lityum madenciliği konusunda belirli biz uzmanlığa sahip.

'Beyaz metal'in çıkarılması için çoğunlukla yer altındaki tuzlu su kullanılıyor. Bu, rezervuarların dikkatli bir şekilde haritalanması ve hassas birşekilde sondajlanması gerekiyor. Bu da petrol şirketlerinin onlarca yıldır yer altından ham petrol çıkarırken geliştirdikleri bir beceri. Lityum çıkarmak için alınan gerekli izinler de petrol ve gaz izinlerine benziyor. Aynı şekilde çıkarılan metalin rafine edilmesi de petrol şirketlerinin petrokimya işlerinde yaptıklarına benzer.

Petrol şirketlerinin hedefi, ityum iyonlarını doğrudan fiziksel membranlar veya kimyasal çözücüler kullanarak tuzlu sudan ayırmak için akıllı teknolojileri kullanmak. Böylece lityum girişimlerinden elde ettikleri geliri artırmak istiyorlar. Bu hem tuzlu suyun geniş buharlaşma havuzlarında toplandığı mevcut yöntemden daha az arazi, su ve zaman gerektiriyor hem de çevreye daha az zarar veriyor.