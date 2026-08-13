Petrol talep endişeleriyle geriledi: Fiyatlar 1 doların üzerinde düştü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Petrol fiyatları, 2026 yılı küresel petrol talebine yönelik beklentilerin aşağı çekilmesiyle perşembe günü 1 doların üzerinde geriledi. İran savaşı nedeniyle yaşanan arz sıkıntıları ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 azalarak 87,69 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 1,6 düşüşle 81,97 dolara geriledi.

OPEC ve UEA petrol talebi tahminlerini düşürdü

OPEC, çarşamba günü yayımladığı aylık raporunda 2026 yılı küresel petrol talebi artış beklentisini günlük 580 bin varile indirdi. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) da savaşın yakıt arzını kısıtlaması ve fiyatları yükseltmesi nedeniyle küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 1,6 milyon varil azalacağını öngördü. UEA'nın önceki tahmini ise günlük 1 milyon varillik düşüş yönündeydi.

ABD’nin petrol stokları 2,5 yılın zirvesine çıktı

ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine sert yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları 7 Ağustos’ta sona eren haftada 17,4 milyon varil artarak 424,4 milyon varile ulaştı.

Söz konusu artış, Ocak 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık stok artışı olarak kayıtlara geçti.

İran-ABD görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. İranlı üst düzey bir kaynak, haziranda varılan geçici anlaşmanın yeniden uygulanmasına yönelik görüşmelerde henüz ilerleme sağlanamadığını belirtti.