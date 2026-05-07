Petrol ve doğalgazda sert düşüş: Gözler İran’ın ABD'nin teklifine vereceği yanıtta

Brent petrolü yüzde 8’e yakın gerileyerek varil başına 101,27 dolardan kapanırken, ABD ham petrolü yüzde 7’den fazla düştü. Avrupa doğalgaz fiyatları ise yaklaşık yüzde 14 geriledi.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Washington’ın hazırladığı tek sayfalık mutabakat taslağı, İran’ın kabul etmesi halinde stratejik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın kademeli biçimde yeniden açılmasını ve İran limanlarına uygulanan ABD ablukasının kaldırılmasını içeriyor.

Yatırımcılar, tarihin en büyük arz kayıplarından birine neden olan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini bekliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kaynak, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya ulaşılmadığını, İran’ın nükleer programına ilişkin detaylı görüşmelerin ise sürecin ilerleyen aşamalarında ele alınacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise çarşamba günü Fox News’e verdiği röportajda teklif konusunda “temkinli iyimser” olduğunu belirterek, ABD’nin İran’la yürüttüğü savaşı bir hafta içinde sona erdirebileceğini dile getirdi.

"Piyasa bir barış anlaşmasını fiyatlamaya çalışıyor"

BOK Financial Securities Inc. Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, “Piyasa bir barış anlaşmasını fiyatlamaya çalışıyor ancak detaylar sürekli değiştiği için bunu yapmak zor” dedi.

Olası ilerlemeye ilişkin haberler ilk olarak Axios tarafından duyuruldu. Kritik Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinden ve ABD-İran ateşkesinin bozulabileceği endişelerinden yalnızca iki gün sonra geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat sonunda İsrail ile başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik artan baskıyla karşı karşıya. Trump, çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın ABD’nin barış teklifini reddetmesi halinde “bombalamaların başlayacağını” ifade etti. Bu açıklamanın ardından petrol ve doğalgaz fiyatları gün içindeki kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Konuya yakın kaynak, Tahran yönetiminin ABD teklifine yanıtını önümüzdeki iki gün içinde arabulucu Pakistan üzerinden iletmesinin beklendiğini aktardı. İran ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni protokol kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.