Petrol yeniden yükseldi: Hürmüz Boğazı görüşmeleri çıkmaza girdi

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerin çıkmaza girmesiyle salı günü yükseldi. Küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin sürmesi ise Asya piyasalarında temkinli bir seyir izlenmesine neden oldu.

Petrolde yükseliş hızlandı: Brent ve WTI bir haftanın zirvesini gördü

Brent petrol vadeli kontratları varil başına 88 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) petrolü ise 82,45 dolara kadar yükselerek 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Her iki petrol türü de pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 değer kazanmıştı.

Petrolü yükselten gelişme: Trump’tan İran’a yeni tazminat talebi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın barış anlaşması için öne sürdüğü şartlara karşılık İran’dan savaşlar, saldırılar ve protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat talep etmesi etkili oldu. Trump’ın açıklamalarının, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik müzakereleri daha da zora sokabileceği değerlendiriliyor.

Petrolde “kim önce göz kırpacak” gerilimi: Fiyatlar 75-95 dolar aralığında seyredebilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG analisti Tony Sycamore, tarafların geri adım atmasını bekleyen piyasanın adeta “kim önce göz kırpacak” sürecine girdiğini belirtti. Sycamore, ABD ile İran arasındaki görüşmeler sonuçlanana kadar petrol fiyatlarının varil başına 75-95 dolar aralığında dalgalanabileceği öngörüsünde bulundu.

Petroldeki yükseliş gözleri ABD enflasyonuna çevirdi: Fed beklentisi kritik

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, çarşamba günü açıklanacak ABD'nin temmuz ayı enflasyon verilerinin önemini artırdı. Piyasa beklentileri, manşet TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,1, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 0,2 artacağı yönünde. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in gelecek ay faiz artıracağına ilişkin beklentileri yeniden güçlendirebilir.

Asya borsalarında dalgalı seyir: Kospi ve MSCI endeksi yükseldi

Öte yandan, Asya borsalarında dalgalı bir seyir öne çıktı. Japonya'daki tatil nedeniyle ABD Hazine tahvillerinde nakit işlemleri gerçekleştirilmezken, vadeli kontratlar geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yen yeniden baskı altında: Dolar karşısında 159 seviyesine yaklaştı

Döviz piyasasında yen yeniden baskı altında kalırken, dolar karşısında 159 seviyesine yaklaştı. Yatırımcılar, Japonya ve ABD'nin olası yeni müdahalelerini yakından takip ediyor.

Spot altında yükseliş: Fiyat 4.410 dolara yaklaştı

Spot altın yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.409,81 dolara çıktı.