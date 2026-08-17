Petrol yeniden yükselişte: Hürmüz Boğazı’nda trafik durma noktasında

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Brent petrol 89,40 doları gördü

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına yönelik umutların azalması ve Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yavaşlamasının etkisiyle pazartesi günü yükseldi.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1'e kadar değer kazanarak 89,40 dolara yükseldi. Brent, TSİ 05.29 itibarıyla 72 sent artışla 89,20 dolardan işlem gördü. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 44 sent yükselerek 82,83 dolara çıktı.

Her iki petrol kontratı da geçen hafta yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı.

Hürmüz Boğazı'nda trafik yavaşladı

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda Abu Dhabi National Oil Company'ye (ADNOC) ait tankerlere ve Suudi Aramco'ya ait bir rafineriye yönelik saldırılar etkili oldu.

Gemi takip verileri de saldırıların ardından boğazdaki deniz trafiğinin belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Kpler verilerine göre cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 5 ticari gemi geçerken, pazar günü herhangi bir geçiş kaydedilmedi. Geçen haftanın aynı hafta sonunda ise toplam 31 gemi boğazdan geçmişti.

ABD-İran görüşmeleri belirsizliğini koruyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hafta sonu yaptığı açıklamada Tahran'ın ABD ile görüşmelere yeniden başlayıp başlamama konusunda henüz karar vermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmalar sürerken Amerikalıların bir miktar daha yüksek benzin fiyatlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Phillip Nova Piyasa Analizleri Başkanı Priyanka Sachdeva, ABD ile İran arasında kalıcı bir çözüm ihtimalinin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının ağustos başındaki dip seviyelerden neredeyse tamamen toparlandığını ifade etti. Sachdeva, jeopolitik risk priminin yeniden petrol fiyatlarına yansımaya başladığını belirtti.

Fiyatlarda yükseliş potansiyeli sınırlı olabilir

Sachdeva, Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırılar gerçekleşmediği ve özellikle tankerler ile petrol altyapısında ciddi hasar oluşmadığı sürece petrol fiyatlarındaki yükseliş potansiyelinin sınırlı kalabileceğini değerlendirdi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, cuma günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen ADNOC'a ait üçüncü bir geminin de İran tarafından hedef alındığını öne sürdü. BAE daha önce perşembe akşamı ADNOC gemilerini hedef alan iki ayrı olaydan da İran'ı sorumlu tutmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, küresel petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği kritik güzergâhta taşımacılığın sekteye uğrayabileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi.