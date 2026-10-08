Petrol yeniden yükselişte: Hürmüz'deki saldırılar arz korkusunu tetikledi

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Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,33 artışla varil başına 101,53 dolara yükseldi. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 1,26 değer kazanarak 89,39 dolara çıktı.

Petrol fiyatları Çarşamba günü, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol stoklarının kullanımını hızlandırma ve dizel tedarikine öncelik verme konusunda anlaşmasının ardından gerilemişti.

Hükümetler, İran savaşı nedeniyle rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatları ve yaşanan arz kesintileriyle mücadele ediyor.

Hürmüz'deki saldırılar arz endişesini artırdı

Bölgedeki son saldırıda, Katar'ın kuzeyinde seyreden bir tankerin birden fazla mermiyle vurulduğu ve can kayıplarının yaşandığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları kurumu da saldırıyı doğruladı.

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, geçmişte benzer saldırıların Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatlarının azalmasına yol açtığını belirtti.

Hynes, bu kez üreticilerin petrolü uluslararası piyasalara ulaştırabilecek alternatif bir güzergah bulunmaması nedeniyle gemilerinin zarar görmesi riskini almaya daha istekli göründüğünü ifade etti.

IEA'nın rezerv hamlesi tartışılıyor

Hynes, IEA'nın piyasaya süreceği petrolün, Orta Doğu'daki çatışmanın başlangıcında açıklanan 400 milyon varillik ilk plan kapsamında zaten yer alan stoklardan oluşmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu nedenle söz konusu adımın stratejik rezervlerde ilave bir çekiş anlamına gelmeyebileceğini belirten Hynes, stratejik stokların piyasaya sürülmesinin arz akışlarını geçici olarak artırabileceğini ancak yeni üretim kapasitesi oluşturmayacağını vurguladı.

ABD petrol stokları beklentiden fazla düştü

ABD'den gelen stok verileri de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ve üreticisi ABD'de ham petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi.

Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, 2 Ekim'de sona eren haftada ham petrol stokları 3,2 milyon varil azalarak 424,1 milyon varile indi. Reuters anketine katılan analistler stokların 1,7 milyon varil gerilemesini bekliyordu.

Dizel ve jet yakıtı stokları da geriledi

Dizel ve jet yakıtını kapsayan damıtılmış petrol ürünleri stokları da 42 bin varil azalarak 105,14 milyon varile düştü.

Söz konusu stokların, yılın bu döneminde son beş yılda görülen seviyelerin oldukça altında kalması, ABD'de yakıt arzına ilişkin endişeleri canlı tuttu.