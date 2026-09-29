Petrol yeniden yükselişte: Orta Doğu’daki arz endişeleriyle yükselişini ikinci güne taşıdı

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Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artarak 105,91 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı yüzde 0,8 yükselerek 93,32 dolar seviyesine ulaştı.

Sevkiyatlar artsa da arz endişesi sürüyor

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, Körfez ülkelerinden yapılan petrol ihracatına ilişkin tablonun giderek netleştiğini belirtti.

Waterer, sevkiyatlardaki artışın önemli bir bölümünün gemiden gemiye transfer gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu yöntemlerin normal operasyonlara kıyasla daha maliyetli ve verimsiz olduğunu söyledi. Bu nedenle ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerini koruduğunu ifade etti.

Orta Doğu’nun petrol ihracatı yükseldi

Veri sağlayıcısı Kpler’ın pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, bölgenin önde gelen petrol üreticilerinin ham petrol ihracatı eylül ayında günlük 12,8 milyon varile ulaştı.

Bu rakam, şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek ihracat seviyesi oldu. İhracattaki artışta özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin sevkiyatlarını artırması etkili oldu.

ABD-İran görüşmeleri yakından izleniyor

Petrol piyasasında gözler aynı zamanda ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda.

ABD ve İranlı yetkililer, yaklaşık yedi aydır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik yeniden başlatılan diplomatik girişimler kapsamında arabulucularla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarafların önümüzdeki temaslarda, İran’ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu yedi günlük teklifin değiştirilmiş bir versiyonunu ele almasının beklendiği belirtildi.

Brent için 110 dolar eşiği gündemde

Tim Waterer, diplomatik çözüm ihtimalinin Brent petrolün kısa vadede kalıcı olarak 110 doların üzerine çıkmasını sınırlayabilecek önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Waterer, piyasada petrol fiyatlarını farklı yönlere çeken gelişmelerin aynı anda etkili olduğuna işaret ederek, yatırımcıların kalıcı fiyat sinyalleri ile kısa vadeli piyasa hareketlerini birbirinden ayırmaya çalıştığını belirtti.

Hürmüz Boğazı endişesi fiyatları destekliyor

Şubat sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ve doğal gaz akışlarına ilişkin endişeleri artırdı.

Boğazdan geçen sevkiyatların aksama ihtimali, küresel enerji arzına yönelik riskleri artırırken petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinde etkili oluyor.

ABD’de dizel için yeni düzenleme hazırlığı

Öte yandan ABD yönetimi, akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla kırmızı renklendirilmiş dizelin daha geniş kapsamda satışına olanak sağlayacak düzenlemeleri değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklar, Reuters’a yaptıkları açıklamada söz konusu düzenlemenin bazı alıcıların federal akaryakıt vergisinden kaçınmasına imkan tanıyabileceğini belirtti.

Bu seçenek, ABD’de dizel ihracatına yönelik olası bir kısıtlamaya alternatif olarak yürütülen değerlendirmeler sonucunda gündeme geldi.