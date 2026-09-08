Petrol yükselmeye devam ediyor: Savaş uzarsa fiyatlar daha da artabilir

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Brent 97 doları aştı

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,35 artarak 97,34 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,26 değer kazanarak 92,63 dolara çıktı.

Brent petrol, önceki seansta 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Yatırımcılar, küresel petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin tırmanması nedeniyle fiyatlara risk primi eklemeyi sürdürüyor.

Petrol arzı için kritik uyarı

ANZ analisti Daniel Hynes, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ABD ve İran arasında uzun süreli bir çatışma ihtimalini artırdığını belirtti.

Hynes'e göre, tarafların kontrollü askeri müdahalelerle sürdürdüğü olası bir gerilim, Basra Körfezi'nden petrol arzının 2026'nın geri kalanında kısıtlı kalmasına neden olabilir.

Analist, savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine tam anlamıyla dönülmesinin ise 2027'nin ilk çeyreğinin sonlarından veya ikinci çeyreğin başlarından önce gerçekleşmesini beklemediğini ifade etti.

Goldman Sachs petrol tahminini yükseltti

Orta Doğu'daki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkların daha uzun süre devam edebileceğini değerlendiren Goldman Sachs da petrol fiyat tahminlerini yukarı çekti.

Banka, Aralık 2026 Brent petrol tahminini 5 dolar artırarak 85 dolara, WTI tahminini ise 80 dolara yükseltti.

Goldman Sachs'ın 2027 yılı için Brent petrol beklentisi 80 dolar, WTI beklentisi ise 75 dolar oldu.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda

Petrol piyasasında bundan sonraki süreçte yalnızca askeri gelişmeler değil, enerji sevkiyatının güvenliği de yakından izlenecek.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir aksama, küresel petrol arzını doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak öne çıkıyor. Çatışmaların uzaması halinde arz endişelerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.