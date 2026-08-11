Petrolde alarm senaryosu: Fiyatlar bir anda fırlayabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin diplomatik beklentiler zayıflarken, ham petrol fiyatları son dönemde gördüğü zirvelerin altında seyretmeyi sürdürüyor. Ancak enerji analistleri, piyasalardaki bu ayrışmanın uzun sürmeyebileceğine ve fiyatların yeniden sert bir yükseliş gösterebileceğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Washington’dan gelen ve kritik deniz geçidinin yeniden açılması konusunda Tahran ile uzlaşma sağlanabileceği yönündeki mesajlar, Brent petrol vadeli işlemlerinin haftayı yüzde 7’nin üzerinde kayıpla tamamlamasında etkili olmuştu. Ancak hafta sonunda yaşanan gelişmeler, kısa vadede bir anlaşmaya varılması ihtimalinin giderek zayıfladığına işaret etti.

Hürmüz’de belirsizlik sürüyor: Petrol fiyatlarında yeniden 100 dolar alarmı

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden geçişe açılması için ABD’nin belirli şartları yerine getirmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Washington cephesinde ise Başkan Donald Trump, askeri müdahale yerine İran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağı mesajını veriyor. Trump, pazar günü Axios’a yaptığı açıklamada, yönetimin “sessiz sedasız” hareket ederek Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımları ve baskıyı artırmaya odaklanacağını ima etti.

Belirsizliğin devam ettiği piyasalarda uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı, salı günü erken saatlerde yaklaşık 88 dolara yükselerek geçen hafta gördüğü 83 dolar seviyelerinden toparlandı. Ancak fiyatlar, geçtiğimiz ay ulaşılan 100 dolar seviyesinin ve mayıs ayında 110 doların üzerine çıkan zirvelerin hâlâ oldukça altında bulunuyor.

Piyasalardaki görece sakin görünümde, yatırımcıların ABD ile İran arasında yeni bir askeri çatışma yaşanmasının önlenebileceğine ve alternatif güzergahlar üzerinden petrol sevkiyatının devam edeceğine yönelik kısa vadeli iyimserliği etkili oluyor. Ancak Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliğin sürmesi, petrol fiyatlarında yeniden sert yükseliş riskini canlı tutuyor.

Petrol piyasasında kritik eşik: Uzmanlar “sakinlik uzun sürmez” diyor

CNBC’ye konuşan Jefferies ekonomisti Modupe Adegbembo, petrol piyasasındaki mevcut fiyatlamanın, kusursuz olmasa da Hürmüz Boğazı’ndan sevkiyatın devamını sağlayacak bir uzlaşma beklentisine dayandığını belirtti. Ancak bu beklentinin zamanla sınırlı olduğuna dikkat çeken Adegbembo, mevcut çıkmazın sürmesi halinde petrol fiyatlarındaki sakin seyrin haftanın sonuna ya da gelecek haftaya kadar devam etmeyebileceğini söyledi.

Capital Economics Kıdemli İklim ve Emtia Ekonomisti Kieran Tompkins ise piyasaların şu anda boğazın hızlı şekilde yeniden açılması ile uzun süreli kapanması ihtimalleri arasında sıkıştığını ifade etti.

Tompkins, belirsizliğin uzaması halinde piyasanın mevcut stokları kullanarak arz şokunu absorbe etme kapasitesinin giderek azalacağına dikkat çekerek kritik bir “dönüm noktasına” yaklaşıldığı uyarısında bulundu.

Çin talebi artarsa fiyatlar tırmanabilir

Petrol fiyatlarının son dönemde baskı altında kalmasında, Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakan alternatif sevkiyat rotalarının yanı sıra zayıf küresel talep ve üretici ülkelerdeki arz artışı etkili oldu. Çin’in ham petrol ithalatındaki geçici düşüş de fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Energy Aspects Araştırma Direktörü Amrita Sen, Çin’in mayıs ayında ithalatını azaltarak küresel petrol piyasasının dengelenmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Ancak Çin’in petrol talebinin temmuz ve ağustos aylarında yeniden toparlanmasıyla birlikte fiyatların “sonsuza kadar düşük kalamayacağını” ifade etti.

Sen, piyasalarda Suudi Arabistan’daki enerji altyapısına yönelik Husi saldırıları gibi devam eden fiziksel arz kısıtlamalarının büyük ölçüde göz ardı edildiğini, yatırımcıların bunun yerine diplomatik gelişmelere odaklandığını söyledi. Sen’e göre temel piyasa göstergeleri ise petrol fiyatları açısından çok daha iyimser, yani yükseliş yönlü bir tablo ortaya koyuyor.