Petrolde alarm zilleri çalıyor: Hürmüz’de tanker trafiği düşünce fiyatlar 94 dolara dayandı

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Brent 93 doları, WTI 86 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı 93,82 dolar, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 86,78 dolar seviyesinde işlem gördü.

Son beş işlem gününde Brent petrol yüzde 7’den, WTI ise yüzde 8’den fazla değer kazandı. Her iki gösterge de 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Arz endişeleri fiyatları destekliyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, savaşın uzamasıyla birlikte Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi önemli üreticilerden yapılacak petrol sevkiyatlarının kısıtlanabileceği endişesi öne çıkıyor.

Daha önce sağlanan ateşkesin bu hafta sona ermesine rağmen tarafların yeniden müzakerelere başlamaması, piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Trump’tan yeni ekonomik savaş tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a destek veren ülkelere yönelik “benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon” tehdidinde bulunması da jeopolitik riskleri daha da artırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’la tüm finansal ve ekonomik işlemleri askıya alması, bölgede gerilimin tırmandığına ilişkin son gelişmelerden biri oldu.

Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği sert düştü

Savaşın etkisiyle dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği de ciddi ölçüde azaldı.

Çarşamba günü boğazdan yalnızca 9 geminin geçtiği bildirildi. Savaş öncesinde dünya genelindeki petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu.

Tanker trafiğindeki düşüş ve savaşın uzayabileceğine ilişkin endişeler, petrol arzında yaşanabilecek kesintilere yönelik kaygıları canlı tutarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.