Petrolde arz endişesi: Hürmüz krizi petrolü haftalık yükselişe taşıdı

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kapanmanın sürmesi ve savaşı bitirmeye yönelik çabaların sonuçsuz kalabileceğine dair endişeler nedeniyle haftalık bazda yükseliş eğilimine girdi.

Küresel piyasaları sarsan arz kesintilerinin etkisinin de devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine yaklaşırken, vadeli kontratlar bu hafta yaklaşık yüzde 6 yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise 102 doların üzerine çıktı.

Trump: Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ihtiyaç duymuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Fox News’e verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına ihtiyaç duymadığını belirtti. Trump, Şi’nin savaşın sona ermesinden yana olduğunu ve Çin’in ABD’den daha fazla petrol alması fikrine sıcak baktığını da söyledi.

Trump ve Şi’nin cuma günü yeniden bir araya gelmesi planlanırken, Beyaz Saray’dan bir yetkili liderlerin perşembe günkü görüşmelerinde İran savaşı ve Hürmüz krizini ele aldığını belirtti. Çin tarafından yapılan resmi açıklamada enerji başlığına yer verilmedi ancak Orta Doğu konusunun gündeme geldiği aktarıldı.

Küresel petrol stokları rekor hızda eriyor

Savaş nedeniyle küresel petrol stokları rekor hızda erirken, International Energy Agency bu hafta yayımladığı raporda, çatışmalar gelecek ay sona erse dahi piyasanın ekim ayına kadar ciddi bir arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalmayı sürdüreceğini belirtti.

Trump üzerindeki iç baskı artıyor

Salı günü yayımlanan ABD verileri, çatışmanın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisini ortaya koyarken, kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken Donald Trump üzerindeki iç siyasi baskının da artmasına neden oldu.

Nisan ayının başından bu yana zaman zaman gerilimler yaşansa da ateşkes yürürlükte kalmayı sürdürüyor. Buna karşın, Washington ile Tahran’ın anlaşmazlıkları çözme konusunda kayda değer bir ilerleme sağlayamadığı ifade ediliyor. Donald Trump ise kısa süre önce ateşkesi “yoğun bakımda” olarak nitelendirmiş ve İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik teklife verdiği yanıtı eleştirmişti.

Basra Körfezi’nden sınırlı sayıda tanker çıkış yaptı

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası devam ederken, bölgedeki sular deniz taşımacılığı açısından riskli olmayı sürdürüyor. Perşembe günü ticari bir gemi, boğaz girişinde kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilerek İran karasularına yönlendirildi.

Çatışmaların başlamasından bu yana Basra Körfezi’nden yalnızca sınırlı sayıda tanker ayrılabilirken, bu durum doğalgaz da dahil olmak üzere küresel enerji sevkiyatlarında ciddi aksaklıklara neden oldu.