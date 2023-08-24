Petrolde arz talep çekişmesi

Arz görünümünün iyileşmesi ve önemli ekonomilerden gelen verilerin hayal kırıklığı yaratmalarının etkisiyle 3 gündür düşen petrol fiyatı bugün yatay seyir izliyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Powel'ın Jackson Hole konuşmasına odaklanmış durumdalar.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu saban 82,64 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre sadece yüzde 0,05 düşüşle 83,15 dolar seviyesinde.

Talep arz çekişmesi

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 0,08 kayıpla 78,83 dolardan işlem görüyor.

Standard Chartered Plc yatırım stratejisti Han Zhong Liang, "Talep korkuları ve daha sıkı arz arasındaki çekişme devam ederken petrol fiyatlarının kısa vadede dar bir aralıkta işlem gördüğünü görüyoruz" dedi. Zhong Liang, Batı Teksas petrolünün şimdilik varil başına 79 dolar civarında kalacağını öngördü.